За день рядом с Москвой сбили 15 беспилотников

Над столичным регионом сегодня, 25 мая, сбили 15 беспилотников. Пять из них были сбиты за вечер. Это следует из сообщений мэра Москвы Сергея Собянина, которые опубликованы в его Telegram-канале. Последний раз он отчитался о сбитом беспилотнике в 18:08 мск. Мэр города не уточняет, есть ли пострадавшие или разрушения от этих налетов. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Сегодня приостанавливалась работа столичных аэропортов. Не принимали и не выпускали самолеты Домодедово и Внуково, также почти на час была ограничена работа подмосковного аэропорта Жуковский.