В «Единой России» завершились праймериз

В завершившемся 25 мая внутрипартийном предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) приняли участие 3,5 млн избирателей. Такие данные были обнародованы в ходе церемонии старта подсчета голосов, прошедшей вечером того же дня в здании центрального исполкома партии. Жалоб и конфликтов в ходе процедуры, по итогам которой будут отобраны кандидаты ЕР на осенних выборах всех уровней, единороссы не зафиксировали.

Напомним, что праймериз ЕР проводились в электронной форме, избиратели выбирали кандидатов после авторизации через портал «Госуслуги», а их выбор хранился в зашифрованной форме. Ключ шифрования блокчейна в этом году поделили на четыре части, его хранителями выступили сенатор Александр Карелин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, бывший замминистра связи Илья Массух и депутат Госдумы Ольга Занко. Перед запуском процедуры подсчета голосов они объединили свои части ключей, хранящиеся на флешках, на терминале в партийном исполкоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев (на фото слева), наибольший интерес россиян, исходя из отношения количества проголосовавших на праймериз к списочному числу избирателей региона, вызвали выборы в законодательные собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (явка 15,3%) и Рязанской области (12,5%). Лидерами в абсолютных цифрах стали Челябинская (свыше 230 тыс. человек), Воронежская (свыше 180 тыс.) и Рязанская (свыше 100 тыс.) области. Среди кампаний по выборам в гордумы региональных столиц самая высокая явка зафиксирована в Астрахани — 14,1%. «Все это результат качественной работы региональных отделений партии»,— поблагодарил коллег господин Якушев.

Несмотря на рекордный, по словам секретаря генсовета, конкурс среди кандидатов (в среднем он составил шесть человек на место), процедура прошла спокойно, что засвидетельствовали в ходе церемонии и лидеры самых конкурентных выборных регионов. «Обращений и жалоб не поступало»,— сообщил, к примеру, глава костромского отделения ЕР Алексей Анохин. «Мы сделали предварительное голосование основой формирования нашей мобилизационной базы и за счет сторонников увеличили ее на 8 тыс. человек»,— отчитался о дополнительных успехах лидер оренбургского отделения Олег Димов.

К концу мероприятия система расшифровала порядка 30% полученных голосов, а официальные результаты праймериз партия обнародует на следующей неделе. «Надеюсь на то, что ничего никого сильно не удивит: кто серьезно работал, тот и рассчитывает на серьезный результат»,— заключил Владимир Якушев.

Григорий Лейба