Внуково, Домодедово и Жуковский вновь приостановили работу

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и подмосковный Жуковский прекратили принимать и выпускать самолеты. Ограничения введены с 20:25 мск. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

За сегодня, 25 мая, аэропорты закрываются уже третий раз. В предыдущий раз об ограничении работы аэропортов господин Кореняко сообщил в 16:53 мск, ограничения продлились около часа.

Ограничения могут быть связаны с налетом БПЛА на столичный регион. О последнем сбитом БПЛА мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в 20:48 мск.