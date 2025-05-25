Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения на работу, сообщила Росавиация. Ограничения водились примерно в 16:50 мск, а были сняты в 18:06.
Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ
Приостановка работы аэропортов была связана с обеспечением безопасности полетов. «В настоящее время осуществляется вылет задержанных воздушных судов»,— сообщили в пресс-службе Внуково. Пассажирам рекомендовали следить за возможными изменениями статуса рейса.
Сегодня вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о пяти сбитых беспилотниках на подлете к городу. Последнее сообщение о сбитом БПЛА было опубликовано в 18:08 мск.