Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения на работу, сообщила Росавиация. Ограничения водились примерно в 16:50 мск, а были сняты в 18:06.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Приостановка работы аэропортов была связана с обеспечением безопасности полетов. «В настоящее время осуществляется вылет задержанных воздушных судов»,— сообщили в пресс-службе Внуково. Пассажирам рекомендовали следить за возможными изменениями статуса рейса.

Сегодня вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о пяти сбитых беспилотниках на подлете к городу. Последнее сообщение о сбитом БПЛА было опубликовано в 18:08 мск.