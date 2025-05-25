Следком повторно возбудил уголовное дело из-за жалоб воронежцев на ГК «Развитие»

Управление следственного комитета России по Воронежской области повторно возбудило уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из-за жалоб воронежцев на ГК «Развитие» Сергея Гончарова, сообщили в информационном центре следственного комитета России.

В социальной сети размещено видеообращение жителей Воронежа к председателю СК России Александру Бастрыкину. Жильцы ветхого дома на улице Ленинградской сообщают, что застройщик, который занимается комплексным развитием территории, предлагает новое жилье в отдаленных районах города без необходимой транспортной и социальной инфраструктуры.

В ведомстве сообщают, что Александр Бастрыкин потребовал у руководителя регионального управления Михаила Селюкова доклад по этому уголовному делу.

В первый раз оно было возбуждено в апреле после предыдущего аналогичного обращения. Тогда же Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль центрального аппарата СК. Однако заместитель прокурора области Константин Кремнев постановление о возбуждении дела отменил. Следственный орган обжаловал решение, обратившись к областному прокурору Николаю Савруну, но безрезультатно.

В середине мая арбитражный суд Центрального округа поддержал требования прокуратуры и отменил решения первой и апелляционной инстанций об отказе в изъятии у ГК «Развитие» 0,6 га на улице Березовая Роща в Воронеже.

Юрий Голубь