Прокуратура добилась пересмотра дела об изъятии у «Развития» 0,6 га в Воронеже

Арбитражный суд Центрального округа накануне отменил решения первой и апелляционной инстанций об отказе в изъятии у группы компаний «Развитие» Сергея Гончарова 0,6 га на улице Березовая Роща в Воронеже. Дело решено направить на новое рассмотрение. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. На указанном участке «Развитие» строит жилкомплекс «Метрополь» за 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стройка ЖК «Метрополь» в Воронеже

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Стройка ЖК «Метрополь» в Воронеже

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Прокуратура Воронежской области подала иск к владельцу ГК Сергею Гончарову, структуре «Развития» ООО СЗ ТКФ «Строитель» и областному министерству (на момент сделки — департамент) имущественных и земельных отношений в декабре 2023 года. Ведомство требовало признать недействительными продажу земли индивидуальному предпринимателю Сергею Гончарову и последующую перепродажу «Строителю». Прокуратура посчитала сделки «ничтожными ввиду их притворности» из-за того, что реальной целью покупки участка являлось «использование его для коммерческого строительства многоквартирного жилого дома и торгового центра».

Земля «выбыла из государственной собственности», минуя публичную процедуру, так как на ней уже находились постройки, принадлежащие Сергею Гончарову. При этом, как утверждали в облпрокуратуре, расположенный там объект площадью 796 кв. м не использовался как центр дошкольного образования: «Вместо него функционирует офисное здание, что свидетельствует о том, что изначально цели строительства образовательного учреждения не имелось».

Арбитражный суд Воронежской области в мае 2024 года отказал надзорному ведомству в удовлетворении требований. В декабре позицию застройщика поддержал 19-й арбитражный апелляционный суд.

Подробнее о споре — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова