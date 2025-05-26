Колбаса в поисках инвестора

Как стало известно “Ъ”, владелец Останкинского мясоперерабатывающего комбината — производителя колбасы под брендом «Папа может» — возобновил переговоры по продаже бизнеса. Заявленная стоимость актива — 50–60 млрд руб. Однако эксперты считают эту сумму завышенной примерно в полтора-два раза. В 2017 году продажа предприятия не состоялась как раз из-за завышенных ценовых ожиданий собственника. В то же время комбинат интересен прежде всего производителям мяса, испытывающим недостаток в перерабатывающих мощностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что владельцы АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (ОМПК) возобновили активные переговоры по продаже бизнеса, рассказали четыре источника “Ъ” — трое из них на пищевом рынке и один собеседник “Ъ”, близкий к компании. По словам одного из них, закрыть сделку могут уже летом 2025 года. Двое собеседников “Ъ” также указывают, что заявленная стоимость ОМПК составляет 50–60 млрд руб. Руководитель департамента M&A BGP инвесткомпании Capital Иван Пешков называет показатель завышенным и оценивает текущую рыночную цену актива в 35–40 млрд руб.

ОМПК основан в 1954 году, производит продукты мясопереработки и полуфабрикаты в центральной России. Выпускает 100 наименований колбасных, мясных изделий и полуфабрикатов, в частности, под брендами «Останкино», «Папа может». Помимо завода в Москве компании принадлежит два животноводческих комплекса в Подмосковье и Смоленской области. По данным Национального союза свиноводов, в 2024 году ОМПК занял 16-е место в рейтинге отраслевых производителей в России, выпустив 81 тыс. т свинины. Согласно СПАРК, выручка комбината в 2024 году увеличилась на 25,39% год к году, до 79,66 млрд руб., чистая прибыль — на 10,81%, до 4,03 млрд руб. Бенефициаром компании считается ее основатель Михаил Попов.

Иван Пешков предполагает, что актив может представлять интерес для крупных производителей мяса с недостаточным количеством собственных перерабатывающих мощностей. Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев соглашается, что наибольшая заинтересованность может быть у игроков, уже имеющих свою крупную ресурсную базу в виде мясных комплексов.

Наличие линеек известных брендов, вокруг которых уже сформирована группа лояльных потребителей, и развитые каналы дистрибуции в торговые сети также могут способствовать росту интереса к покупке ОМПК, добавляет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По данным одного из источников “Ъ”, возможность купить комбинат изучают агрохолдинг «Таврос», структуры экс-президента УГМК Искандара Махмудова, инвестгруппа «Марафон» и CP Foods — подразделение тайского конгломерата CP Group. Другой собеседник “Ъ” среди потенциальных покупателей актива называет ГАП «Ресурс», «Мираторг» и Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева. Также поступили в АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат».

В «Тавросе» заявили, что информация об участии компании в переговорах по приобретению ОМПК не соответствует действительности. В «Марафоне» также утверждают, что не рассматривают возможность покупки комбината. В CP Foods, ГАП «Ресурс», «Мираторге» и Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева, агрохолдинге «Просторы» (на рынке считают, что эта структура представляет интересы Искандара Махмудова в агроиндустрии) на запрос “Ъ” не ответили.

Восемь лет назад CP Foods уже вела переговоры с ОМПК по их покупке (см. “Ъ” от 17 февраля 2017 года). Тогда сумма возможной сделки оценивали в $150 млн, по сообщению источника “Ъ”, знакомого с ходом переговоров, именно из-за такой оценки стороны не смогли договориться. В России CP Foods уже владеет свинокомплексами в Московской, Калужской и Курской областях, а также птицефабрикой «Северная».

Константин Корнеев замечает, что привлекательность ОМПК во многом зависит от того, как его продукция в перспективе сможет выдерживать конкуренцию с направлением готовой кухни. В последние годы ритейлеры делают большую ставку именно на этот сегмент. По данным исследовательской компании «Нильсен», с марта 2024 года по февраль 2025 года доля продаж готовых блюд в денежном выражении увеличилась на 0,7 п. п., до 7,6%.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова