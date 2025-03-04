С «Лебедянского водоканала» взыщут 16,5 млн за ущерб Дону в Липецкой области

Арбитражный суд Липецкой области частично поддержал требование Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора к МУП «Лебедянский водоканал». Было решено взыскать с предприятия 16,5 млн из 24,5 млн руб. ущерба, причиненного реке Дон. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск был подан в феврале 2024-го. Как рассказали в Росприроднадзоре, в ходе внеплановой выездной проверки в июле–августе 2022 года было установлено, что «Лебедянский водоканал» допустил сброс с очистных сооружений в Дон сточных вод с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. В августе 2023 года ведомство направило в адрес организации претензию о добровольном возмещении вреда, причиненного почвам. Однако требования не были удовлетворены, что послужило поводом для обращения в суд.

Во время разбирательства муниципальное предприятие реконструировало очистные сооружения. Понесенные затраты были частично зачтены в счет предъявленного ущерба.

О том, как надзорное ведомство взыскивало с «Лебедянского водоканала» 105 млн руб. за ущерб Дону, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова