Суд арестовал жительницу Санкт-Петербурга за поджог отдела полиции

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга решил заключить под стражу Анну Осипову, обвиняемую в совершении теракта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в ночь на 24 мая Анна Осипова метнула в окно актового зала УМВД России по Василеостровскому району бутылки с зажигательной смесью. В здании произошло возгорание. После задержания женщина признала вину. Во время допроса она сказала, что действовала по указанию некого Андрея, который оказался мошенником.

Согласно решению суда, женщина выполняла различные задания неизвестных лиц на протяжении недели. Об этом свидетельствуют показания арестованной и ее переписка в мессенджере. «Это подтверждает, что ее нахождение на свободе может создавать опасность для населения и общества»,— говорится в пресс-релизе. Анна Осипова будет находится под арестом до 23 июля.