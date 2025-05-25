Задержанную после поджога отдела полиции обвинили в терроризме

Жительницу Санкт-Петербурга, которую 24 мая задержали по подозрению в поджоге отдела полиции, предъявили обвинение в совершении теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). По этой статье женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 24 мая обвиняемая бросила бутылку с зажигательной смесью в окно отдела полиции в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Начался пожар, никто не пострадал. СКР уточняет, что женщина действовала по указанию мошенников.

На видео, которое опубликовало управление СКР по Санкт-Петербургу, женщина подтвердила, что совершила поджог. Она уточнила, что действовала по указанию некого Андрея, который оказался мошенником, и бросила в открытое окно отдела полиции три бутылки с зажигательной смесью. Момент преступления она снимала на телефон по видеосвязи с мошенником.

По информации «Фонтанки», обвиняемой 38 лет. На допросе она рассказала, что в середине мая мошенники взломали ее аккаунт на Госуслугах и оформили кредиты. На поджог отдела полиции она согласилась, чтобы выплатить долг и избежать ответственности за якобы финансирование украинской армии.

Петр Бузлаев