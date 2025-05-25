Нидерланды отправят Украине последний обещанный F-16 26 мая

Нидерланды на следующей неделе завершат поставку Украине истребителей F-16. Последний обещанный самолет будет передан 26 мая. Об этом сообщает министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

«Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут на Украине»,— сказал глава Минобороны в эфире телепрограммы WNL Op Zondag. Господин Брекелманс призвал продолжать усиливать давление на Россию и продолжать оказывать поддержку Украине.

Помимо поставок вооружений Киеву, Нидерланды обучают украинских пилотов, подчеркнул министр. По его словам, это позволит создать Украине вооруженные силы, соответствующие по уровню странам НАТО.

Первая партия F-16 от Нидерландов была поставлена Киеву в октябре 2024 года. В марте премьер-министр королевства Дик Схоф заявлял о планах создать резерв в размере €3,5 млрд для поддержки Украины в 2026 году. Такая же сумма была выделена на помощь Украины в текущем году. €700 млн из средств на следующий год будет направлено на беспилотники для ВСУ.

О помощи Киеву от стран Запада — в материале «Ъ» «Париж наполнился желающими».

Елизавета Шмакова