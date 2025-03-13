Контейнеры сбавляют обороты

Стоимость и сроки доставки контейнеров из Китая в марте резко упали. Участники рынка, помимо затоваривания стоков в предновогодний период, усматривают в этом более широкий и тревожный тренд к глобальному сокращению импорта из Китая. Причина — в первую очередь в дорогих деньгах, которые сдерживают корпоративные закупки машин и оборудования и ограничивают ритейлеров. Также на спрос влияет снижение покупательной способности населения и ожидание ослабления санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ставки контейнерных перевозок из Китая в Россию придавило из-за отсутствия грузов

Фото: Ann Wang / Reuters Ставки контейнерных перевозок из Китая в Россию придавило из-за отсутствия грузов

Фото: Ann Wang / Reuters

В последнее время сократились и сроки, и стоимость перевозки контейнеров из Китая в Россию, говорит директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша. Сроки упали до трех недель, в то время как еще летом 2024 года они достигали двух месяцев. Если в пандемию ставки на перевозку из Китая достигали баснословных $13–18 тыс. за контейнер, сейчас на направлении Шанхай—Москва — около $5 тыс., говорит президент таможенного брокера КВТ Юлия Шленская.

Директор по логистике ModernWay Олег Полуэктов рассказывает, что с ноября по февраль тарифы на автомобильные и прямые железнодорожные перевозки из Китая в Россию снизились на 30%, на морские доставки до портов Дальнего Востока — на 20%.

«Эта тенденция усилилась в феврале»,— добавляет он. Замруководителя отдела закупок ILC Дмитрий Головачев говорит о стремительном падении тарифов на железнодорожные перевозки с начала года: «Это связано с дефицитом товаров из Китая, отправляемых в РФ — предложение на перевозку превышает спрос».

«Грузов нет,— отмечает Юлия Шленская.— И это странно в свете того, что и доллар держится довольно низко (что по идее должно подталкивать импортеров к закупке), и китайские производства уже практически полностью вышли на рабочий режим. То есть март, как правило, показывает подъем, а в этом году все еще снижаемся». Весной 2023 года ситуация была обратная: на фоне роста импорта из Китая и накопления контейнеров в центральной части РФ операторам приходилось предоставлять льготные тарифы для их возврата (см. “Ъ” от 21 июня 2023 года).

Дмитрий Суховерша уверен, что причина — в глобальном сокращении объема российских закупок в Китае. Так, по его словам, фешен-сегмент просел на 30–35%. «Зимние коллекции не распродали из-за теплой зимы, закупать новую ритейлерам сложно из-за высоких ставок по кредитам (а закупки зачастую осуществляются на кредитные деньги)»,— рассказывает он. Как отмечает топ-менеджер, одежда массового сегмента чувствительна к стоимости перевозки и традиционно доставляется контейнерами как самым недорогим способом. Большое влияние ситуация оказывает и на DIY-ритейл, снижение объемов наблюдается даже по компаниям из сегмента FMCG, говорит он.

Повышение ключевой ставки напрямую ударило по закупкам товаров, которые традиционно финансируются за счет займов, указывает учредитель VIG Trans Игорь Ребельский.

В фешен-сегменте, подтверждает он, спад будет особенно заметен. Прогнозируемая инфляция в 7% на 2025 год, по его словам, ударит по сегменту «электроника и бытовая техника», спад ждет и категорию «оборудование и машины». «Компании реже инвестируют в капитальное оборудование, что также связано с дорогими деньгами и неопределенностью экономической ситуации»,— говорит господин Ребельский. По оценкам Юлии Шленской, заметнее всего падение по тем категориям, в которых логистика занимает большую часть себестоимости: недорогое оборудование, небрендовые запчасти, одежда, китайская техника для дома, крепежный материал и прочее.

Директор по данным логистической платформы «Монополия» Александр Отрощенко связывает снижение тарифов с высокой ключевой ставкой, увеличением количества доступного автотранспорта в 2024 году и ростом спроса на лизинг. Основатель компании «ТЭК Оператор» Михаил Звягинцев отмечает, что ставки также толкает вниз отсутствие поставок китайских автомобилей в РФ. В 2023–2024 годах, по его словам, объем этих перевозок составлял до 30% от числа всех контейнерных перевозок из Китая, а сегодня все склады китайских машин в России заполнены, и продолжать продавать автомобили в таких объемах нереально. «Логично, что китайские производители взяли паузу»,— указывает господин Звягинцев.

Люди активно покупали товары народного потребления до нового года, говорит гендиректор «Транссертико» Александр Соболев, но сейчас в свете падения курса доллара, ожидания снижения ставки рефинансирования и ослабления санкций потребители заняли выжидательную позицию.

Вторая категория импортируемых товаров, поставки которых снизились, продолжает он,— сложное промышленное оборудование, которое во многом поставляется по госзаказу. «Бюджет на их закупку вроде бы сформирован, но сейчас на принятие решений о поставках накладываются многие внешнеполитические факторы, и поставки притормозились»,— говорит он. «Кроме того, продолжается прошлогодняя тенденция к перевозке товаров более крупными, но менее частыми партиями для обеспечения стабильности поставок,— отмечает собеседник “Ъ” в отрасли.— Это также влияет на сокращение грузоперевозок из Китая».

Замгендиректора по логистике NC Logistic Артем Васканян отмечает и общий тренд к сокращению импорта в пользу развития собственных мощностей на фоне роста затрат на логистику и нестабильности сроков доставки. Также, добавляет он, в России активно развивается сектор микропроизводств, которым невыгодно закупать маленькие партии товаров из Китая.

Как долго продлится эта ситуация, участники рынка затрудняются предположить. Подтолкнуть в марте ставки вверх может только «черный лебедь», говорит Игорь Ребельский. В иных обстоятельствах, по его словам, увеличение стоимости перевозки автотранспортом ожидается в июне, когда будут заканчиваться разрешения на въезд в Китай. По мнению Дмитрия Суховерши, предпосылок для кардинального изменения тренда до конца весны не просматривается, хотя в мае возможен всплеск спроса. Об изменениях в ближайшей перспективе пока речи не идет, считает Юлия Шленская.

Наталья Скорлыгина