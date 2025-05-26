Неуплаченное станет явным

Злостные неплательщики алиментов окажутся в едином публичном реестре — такой закон вступил в силу в воскресенье. В список попадут россияне, которых объявили в розыск или осудили за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Информация о них будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока неплательщики не погасят свой долг. Кроме того, Федеральная служба судебных приставов будет активно обмениваться информацией с Фондом пенсионного и социального страхования РФ, чтобы оперативно узнавать о трудоустройстве должников. Источник “Ъ” в Минюсте сообщил, что в ведомстве обсуждается возможность дополнительных санкций в отношении неплательщиков, но сначала «необходимо посмотреть, как будет работать реестр, и изучить правоприменительную практику».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В воскресенье, 25 мая, в России вступил в силу закон о публичном реестре должников по алиментам. Согласно документу, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет собирать сведения о гражданах, которых привлекли к административной или уголовной ответственности либо объявили в розыск за неуплату средств на содержание иждивенцев — несовершеннолетних или достигших совершеннолетия недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей. Напомним, соответствующие поправки к ФЗ «Об исполнительном производстве» были внесены в Госдуму правительством РФ и приняты в мае 2024 года.

При этом в России давно существует банк данных обо всех физических и юридических лицах, находящихся в процессе исполнительных производств (на 2024 год их было более 113 млн человек). «Отдельный сервис, содержащий сведения о должниках по алиментам, будет являться специальным источником получения информации именно о таких должниках»,— пояснили авторы инициативы. О внесении в реестр неплательщиков оповестят в течение суток. Информация об их делах будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока они полностью не погасят долг.

Кроме прочего, законом предусматривается новый порядок взаимодействия ФССП с Фондом пенсионного и социального страхования РФ. Вскоре приставы смогут оперативно получать от фонда информацию о трудоустройстве должников через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. «Особенно это актуально для ситуаций, когда плательщик алиментов часто меняет место работы»,— пояснила “Ъ” адвокат Гаяне Штоян. Она подчеркнула, что введение реестра не предусматривает увеличение либо ужесточение санкций за неуплату алиментов — его задача состоит в «психологической стимуляции должников исполнять свои обязанности». «В особенности если должник занимает активную позицию, дорожит своей репутацией в деловом сообществе или вовсе пытается строить отношения с новым партнером»,— пояснила юрист.

Ранее на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что в 2024 году ведомство разыскивало 135,6 тыс. должников по алиментам, найти удалось 44,8 тыс. из них. Господин Аристов также заявил, что ведомство рассматривает возможности введения дополнительных санкций в отношении злостных неплательщиков, например запрет на регистрацию автомобилей. Похожие идеи на ПМЮФ высказал первый замминистра юстиции Евгений Забарчук: «Предлагается ввести запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе "Госуслугами", работать на муниципальных и государственных должностях, брать кредиты и займы, за исключением целевых кредитов, направленных на погашение задолженности». Также замминистра предлагал запрет открытия банковского счета и иных банковских операций, регистрации юрлица или ИП, а также приобретения билетов повышенной комфортности на поезда и самолеты. «Поверьте, судьба 120 тыс. несовершеннолетних заслуживает того, чтобы мы в отношении таких лиц принимали максимально жесткие меры,— сказал господин Забарчук.— Хватит уже играть с ними в игры, нужно заниматься конкретной работой, чтобы земля горела под ними. Чтобы они понимали, что каждый их шаг, каждое их движение должно быть связано с ограничением их прав и свобод».

Источник “Ъ” в Минюсте сообщил, что дополнительные меры в отношении должников действительно обсуждаются, однако сначала необходимо «посмотреть, как будет работать реестр, и изучить правоприменительную практику».

Эмилия Габдуллина