ФССП планирует запретить неплательщикам алиментов регистрировать автомобили

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) работает над запретом на регистрацию автомобилей для неплательщиков алиментов. Об этом «РИА Новости» сообщил директор службы Дмитрий Аристов.

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Ранее с аналогичным предложением выступал первый замминистра юстиции Евгений Забарчук. На сессии Петербургского международного юридического форума он заявил о необходимости запретить должникам по алиментам регистрировать недвижимость и автомобили, брать кредиты и поступать на госслужбу а также покупать билеты повышенной комфортности на самолеты и поезда.

В мае 2024 года Госдума приняла закон о создании открытого реестра неплательщиков алиментов. В него будут вноситься личные данные (фамилия, имя, дата и место рождения) граждан, объявленных за неуплату в розыск или привлеченных к ответственности. Также в реестре будет зафиксирована сумма задолженностей. Предполагается, что реестр заработает уже в этом году. В него планируется включить 190 тыс. записей, сообщал ранее господин Аристов.

Полина Мотызлевская