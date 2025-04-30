РНПК сделают скидку

ЦБ предлагает отменить обязательную цессию в РНПК по сегментам со значительными страховыми суммами — страхованию грузов и складских помещений. Обязательная цессия действует с 2017 года и фактически обязывает госкомпанию принимать санкционные риски. По мнению Банка России, у страховщиков есть возможности для развития альтернативных емкостей. Однако участники рынка взамен могут попросить регуляторных послаблений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ЦБ предлагает установить запрет РНПК принимать в перестрахование риски по страхованию грузов и складских помещений со страховыми суммами до 3–5 млрд руб., следует из письма регулятора, направленного в начале месяца во Всероссийский союз страховщиков (ВСС, с ним ознакомился “Ъ”). Соответствующие изменения планируется внести в закон «Об организации страхового дела» в части отмены требований по обязательной цессии этих рисков в РНПК.

По мнению регулятора, участники рынка вполне могут сформировать альтернативные перестраховочные емкости. Как отмечает ЦБ, более 30 организаций, имеющих лицензии перестрахования, обладают капиталом более 1 млрд руб. При этом их совокупный капитал составляет 742 млрд руб., что превосходит требуемые по нормативам 308 млрд руб. и выше показателя РНПК.

Действующее законодательство устанавливает правило обязательной цессии, согласно которому 50% и более рисков по всем договорам должны быть предложены РНПК, а перестраховщик принимает решение об их принятии или отказу. Вместе с тем госкомпания является наиболее существенным источником перестраховочной емкости. Так, по данным ЦБ, по итогам 2024 года взносы, принятые РНПК в перестрахование по добровольному имущественному страхованию, достигли 90,4 млрд руб., что составляет 73% от объема рынка. В результате «альтернативные практики в вопросах как тарифообразования, так и условий перестраховочного покрытия… отсутствуют», отмечается в письме.

Более того, по мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, страховщики стремятся использовать цессию в том числе «для разбавления сравнительно убыточных страховых договоров». То есть страховщики предлагают РНПК в перестрахование договоры из высокоубыточных сегментов, в том числе рисков террористических актов и диверсий, тогда как госкомпания не может от них отказаться, если договор или страховщик под санкциями. Президент РНПК Наталья Карпова в интервью “Ъ” отмечала, что частота крупных убытков растет. В зависимости от сегмента рост составляет от двух до десяти раз, в частности, в последние годы значительная динамика роста наблюдается в сегментах страхования рисков от террористических актов и диверсий, а также страхования имущества (см. “Ъ” от 9 апреля). На запрос “Ъ” относительно предложения ЦБ в РНПК не ответили. В ЦБ также оставили запрос “Ъ” без ответа.

Эксперты считают, что у страховщиков есть множество вариантов по развитию альтернативной емкости. Это «перестрахование у отдельных крупных участников рынка либо создание участниками рынка перестраховочных пулов, объединяя возможности многих страховщиков», отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. В частности, для перестрахования «различных рисков террористической направленности» на рынке работает Российский антитеррористический страховой пул. Его емкость составляет 20 млрд руб. по каждому риску, а в его состав входит 21 страховщик, включая такие крупные компании, как «АльфаСтрахование», «Росгосстрах» и ВСК. Опрошенные страховые компании и ВСС не ответили на запрос “Ъ”.

Однако в неофициальном общении страховщики заявляют, что не слишком готовы к переменам. «Для того, чтобы перестраховывать риски с удержанием 3–5 млрд руб., нужен капитал 20–30 млрд руб., но такого источника нет, зато есть полное недоверие страховщиков друг к другу»,— говорит собеседник “Ъ” на страховом рынке. В связи с этим в случае отмены цессии участники рынка наверняка попросят дополнительную поддержку в иной форме, например, регуляторных послаблений, в частности по капиталу и резервам, считает другой собеседник “Ъ”.

Юлия Пославская