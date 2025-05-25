Власти США сделают новорожденных капиталистами и инвесторами

Республиканская партия предложила открывать каждому новорожденному американцу инвестиционный счет на сумму $1 тыс. Такое положение содержится в налогово-бюджетном законопроекте, получившем предварительное одобрение конгрессменов.

В более ранних версиях документа счет носил название «MAGA» (Money Accounts for Growth and Advancement — денежный счет для роста и развития), в текущей версии он называется «счетом Трампа». Перечисленные федеральными властями средства в размере $1 тыс. родители или другие ответственные лица смогут инвестировать только в акции американских компаний. Кроме того, родители смогут добавлять на этот счет до $5 тыс. в год. Для ребенка доступ к счету будет закрыт до 18 лет, после этого он сможет сам продолжать инвестиции либо потратить накопленные средства на свое образование или медицинское обслуживание.

Если законопроект будет принят, под действие новых мер попадут граждане США, рожденные с 31 декабря 2024 года по 1 января 2029 года. Как сообщил в интервью Financial Times один из авторов инициативы, сенатор Тед Круз, «это сделает каждого ребенка капиталистом».

«Через десять лет он откроет на телефоне приложение и увидит, что у него есть, допустим, акции Apple на $100, акции Boeing на $75, акции McDonald’s на $50. Это сделает ребенка владельцем и инвестором, что послужит развитию нашей экономики»,— добавил сенатор Круз.

Евгений Хвостик