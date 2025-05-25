На ЗАЭС состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В состав 28-й команды вошли три инспектора. Об этом сообщает пресс-служба атомной электростанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЗАЭС Фото: Пресс-служба ЗАЭС

Задача экспертов — наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции. Безопасность во время ротации обеспечили Минобороны РФ, Росгвардия и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области. «Их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно»,— говорится в пресс-релизе.

Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. Тогда состоялся первый визит на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси. С 3 марта 2022 года станция в Энергодаре контролируется российскими войсками и не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября того же года.

Станция управляется «Росэнергоатомом» — «дочкой» госкорпорации «Росатом». По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, Россия готова обсуждать сотрудничество с США по ЗАЭС в случае принятия решения руководством страны.

Подробнее о станции — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».