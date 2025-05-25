Беспилотник упал во дворе многовартирного дома на улице Металлургов в Туле, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Повреждено остекление трех домов. Пострадавших, по его словам, нет.

«В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. Зафиксировано нарушение остекления трех МКД (многоквартирных домов,— "Ъ")»,— написал Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал, что силы ПВО уничтожили в небе над регионом четыре беспилотника. Тогда он уточнял, что пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 25 мая силы ПВО сбили еще 12 БПЛА на подлете к Москве. Четыре беспилотника уничтожены в Твери.