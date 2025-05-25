Вблизи Москвы сбили еще четыре беспилотника
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на столицу. Число уничтоженных БПЛА вблизи города увеличилось до шести.
Ранее московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку воздушных судов. Как пояснила Росавиация, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
Минобороны России заявило, что с 20:00 мск 24 мая до 0:00 25 мая силы ПВО уничтожили 95 беспилотников. Из них 30 сбиты над Брянской областью, еще 20 — над Белгородской. Над Москвой и Московской областью, по данным оборонного ведомства, за это время уничтожили два БПЛА.