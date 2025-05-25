Домодедово и Жуковский приостановили работу

Росавиация заявила, что с 23:35 мск в московских аэропортах Домодедово и Жуковский действуют ограничения на прием и отправку самолетов. В 23:51 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице уничтожены два беспилотника.

Ранее прием и отправку самолетов приостановил аэропорт Калуги. В Тульской и Липецкой областях введен режим угрозы атаки БПЛА.

В предыдущий раз аэропорты Домодедово и Жуковский приостанавливали работу в ночь на 23 мая. Тогда, по данным Минобороны, над территорией Москвы и Московской области сбили 24 беспилотника.