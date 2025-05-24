Вблизи Москвы сбили два беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны отразили атаку двух беспилотников, летевших на столицу. Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— написал Сергей Собянин в Telegram. В каком районе сработали силы ПВО, он не уточнил.

Как сообщила Росавиация, с 23:35 мск аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку самолетов. Ранее работу также ограничил аэропорт Калуги.