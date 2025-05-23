Силы ПВО сбили 112 украинских беспилотников над российскими регионами

Российские силы ПВО с 20:00 мск 22 мая перехватили и уничтожили 112 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. 24 из них сбиты над Москвой и Московской областью.

Еще 22 дрона сбиты над Крымом, 18 — над Тульской областью, 11 — над Курской, по восемь — над Орловской и Брянской, шесть — над Рязанской, пять — над Калужской, по три — над Белгородской и Ивановской, два — над Владимирской, по одному — над Воронежской и Липецкой областями.

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