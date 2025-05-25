Закономерная случайность

Каннское жюри во главе с Жюльет Бинош присудило «Золотую пальмовую ветвь» фильму Джафара Панахи «Простая случайность». Эту и другие победы 78-го Каннского фестиваля комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иранский режиссер Джафар Панахи с главным призом Каннского кинофестиваля за фильм «Простая случайность»

Фото: Benoit Tessier / Reuters Иранский режиссер Джафар Панахи с главным призом Каннского кинофестиваля за фильм «Простая случайность»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Панахи оказался еще одним, после Анри-Жоржа Клузо, Микеланджело Антониони и Роберта Олтмена, обладателем главных наград трех ведущих фестивалей мира — Каннского, Венецианского и Берлинского. Вслед за Аббасом Киаростами Джафар Панахи стал вторым иранцем, которому обломилась каннская пальмовая ветвь. И он ее заслужил — не только выдающимся мастерством и неукротимой художественной энергией, но и принципиальной позицией, приведшей к многолетнему конфликту с властями его страны. Тем не менее хотя, по некоторым сведениям, новая картина и была снята полулегально, Панахи получил возможность выехать из Ирана и представить ее в Канне. В авантюрном сюжете о пятерых бывших политзаключенных, решивших отомстить своему тюремщику, но потом пощадивших негодяя, звучит мотив если не примирения, то милосердия. Поэтому и участие фильма в каннском конкурсе, и присуждение ему главного приза закономерны, даже если награда нашла героя в тот момент, когда он создал не самый заметный из своих шедевров: были у замечательного режиссера вещи и посильнее.

Основным конкурентом Панахи стал норвежец Йоаким Триер; его картина «Сентиментальная ценность» снискала Гран-при — вторую по значимости награду фестиваля.

Однофамилец и дальний родственник Ларса фон Триера постепенно выходит в центр фестивальных баталий, завоевывая все более высокие позиции. Есть скептики, считающие его фильмы псевдо-проблемными и — в угоду публике — слишком облегченными. Олицетворяемый Триером тип кино вызывал сомнения и у меня, но «Сентиментальная ценность» убедила: можно и так. Неожиданно эта постчеховская, постибсеновская драма с элементами комедии, история дисфункциональной семьи маститого кинорежиссера и двух его травмированных дочерей вернула каннскому конкурсу ощущение свежести. Хотя разыгран этот сюжет на хорошо знакомой территории, на площадке, исхоженной Бергманом, Феллини, Вуди Алленом и тем же Ларсом фон Триером. Кстати, именно этот фильм далеко опередил все остальные в рейтинге российских кинокритиков — преимущественно молодых.

Эффект свежести возник еще и потому, что в программе было несколько откровенно слабых картин, в том числе среди так называемых радикальных. Тем не менее жюри нашло возможность поощрить талантливые и смелые работы — «Падение звука» Маши Шилински и «Сират» Оливера Лаше (они разделили Приз жюри), а также синефильскую фантасмагорию «Воскрешение» Би Ганя (Специальный приз жюри).

Призовой расклад выглядит совсем не позорно, как порой бывает: Жюльет Бинош, да и другие члены жюри, хотя бы Карлос Рейгадас, оказались достаточно умны.

Например, они не прошли мимо фильма Жан-Пьера и Люка Дарденнов «Молодые матери» и наградили его за сценарий. Бельгийские братья-режиссеры вот уже четверть века напоминают о страданиях парий и маргиналов общества, видя в этом долг искусства. Они уже дважды получали «Золотую пальмовую ветвь», но не отметить их новую работу было невозможно. Столь же разумно присуждение приза за лучшую режиссуру бразильцу Клеберу Мендонсе Фильо за фильм «Секретный агент» (он удостоен также награды ФИПРЕССИ — международной критики).

Хуже вышло с актерскими номинациями. Приз за лучшую мужскую роль присужден харизматичному Вагнеру Моуре из того же «Секретного агента» — и это уже перебор, особенно если учесть, что в этой категории было множество других вариантов. За лучшую женскую роль приз получила алжирская актриса-дебютантка Надя Меллити, сыгравшая во французском фильме «Младшая сестра» Афсии Эрзи. И снова решение спорное: отличных женских ролей было много, но жюри выбрало ту, что отвечает повестке ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Два достойных фильма остались без наград. Это «Новая волна» Ричарда Линклейтера, а также «Два прокурора» Сергея Лозницы.

Последний вместе с картиной Панахи вышел в топ международного рейтинга критиков в журнале Screen International. Фильм Лозницы, правда, отмечен неофициальным призом Франсуа Шале, присуждаемым политически и социально значимым фильмам.

Политика, дыхание горячих точек так или иначе проникали в каннские кинозалы. Перед закрытием совсем рядом с фестивальным Дворцом проходили демонстрации за мир в целом и в Палестине в частности. В первый день фестиваля показали три фильма, посвященные Украине. Похоже, не случайно, а в связи с присутствием израильской и еврейской темы за пределами конкурса оказались два ярких фильма — «Да» Надива Лапида и «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова. Российское участие в фестивале тоже ограничено по политическим причинам. Тем не менее русские актеры замечательно играют у Лозницы, а композитор Алексей Айги пишет музыку для участвующих в каннских программах зарубежных фильмов. Один из них — «Полезный призрак» Ратчапома Бонбунчачоке — получил приз секции «Неделя критики». А Наталья Мирзоян заняла третье место в программе La Cinef с анимационным фильмом «Весна в марте».

Андрей Плахов