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Закономерная случайность

Каннский кинофестиваль завершился

Каннское жюри во главе с Жюльет Бинош присудило «Золотую пальмовую ветвь» фильму Джафара Панахи «Простая случайность». Эту и другие победы 78-го Каннского фестиваля комментирует Андрей Плахов.

Иранский режиссер Джафар Панахи с главным призом Каннского кинофестиваля за фильм «Простая случайность»

Иранский режиссер Джафар Панахи с главным призом Каннского кинофестиваля за фильм «Простая случайность»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Иранский режиссер Джафар Панахи с главным призом Каннского кинофестиваля за фильм «Простая случайность»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Панахи оказался еще одним, после Анри-Жоржа Клузо, Микеланджело Антониони и Роберта Олтмена, обладателем главных наград трех ведущих фестивалей мира — Каннского, Венецианского и Берлинского. Вслед за Аббасом Киаростами Джафар Панахи стал вторым иранцем, которому обломилась каннская пальмовая ветвь. И он ее заслужил — не только выдающимся мастерством и неукротимой художественной энергией, но и принципиальной позицией, приведшей к многолетнему конфликту с властями его страны. Тем не менее хотя, по некоторым сведениям, новая картина и была снята полулегально, Панахи получил возможность выехать из Ирана и представить ее в Канне. В авантюрном сюжете о пятерых бывших политзаключенных, решивших отомстить своему тюремщику, но потом пощадивших негодяя, звучит мотив если не примирения, то милосердия. Поэтому и участие фильма в каннском конкурсе, и присуждение ему главного приза закономерны, даже если награда нашла героя в тот момент, когда он создал не самый заметный из своих шедевров: были у замечательного режиссера вещи и посильнее.

Основным конкурентом Панахи стал норвежец Йоаким Триер; его картина «Сентиментальная ценность» снискала Гран-при — вторую по значимости награду фестиваля.

Однофамилец и дальний родственник Ларса фон Триера постепенно выходит в центр фестивальных баталий, завоевывая все более высокие позиции. Есть скептики, считающие его фильмы псевдо-проблемными и — в угоду публике — слишком облегченными. Олицетворяемый Триером тип кино вызывал сомнения и у меня, но «Сентиментальная ценность» убедила: можно и так. Неожиданно эта постчеховская, постибсеновская драма с элементами комедии, история дисфункциональной семьи маститого кинорежиссера и двух его травмированных дочерей вернула каннскому конкурсу ощущение свежести. Хотя разыгран этот сюжет на хорошо знакомой территории, на площадке, исхоженной Бергманом, Феллини, Вуди Алленом и тем же Ларсом фон Триером. Кстати, именно этот фильм далеко опередил все остальные в рейтинге российских кинокритиков — преимущественно молодых.

Эффект свежести возник еще и потому, что в программе было несколько откровенно слабых картин, в том числе среди так называемых радикальных. Тем не менее жюри нашло возможность поощрить талантливые и смелые работы — «Падение звука» Маши Шилински и «Сират» Оливера Лаше (они разделили Приз жюри), а также синефильскую фантасмагорию «Воскрешение» Би Ганя (Специальный приз жюри).

Призовой расклад выглядит совсем не позорно, как порой бывает: Жюльет Бинош, да и другие члены жюри, хотя бы Карлос Рейгадас, оказались достаточно умны.

Например, они не прошли мимо фильма Жан-Пьера и Люка Дарденнов «Молодые матери» и наградили его за сценарий. Бельгийские братья-режиссеры вот уже четверть века напоминают о страданиях парий и маргиналов общества, видя в этом долг искусства. Они уже дважды получали «Золотую пальмовую ветвь», но не отметить их новую работу было невозможно. Столь же разумно присуждение приза за лучшую режиссуру бразильцу Клеберу Мендонсе Фильо за фильм «Секретный агент» (он удостоен также награды ФИПРЕССИ — международной критики).

Хуже вышло с актерскими номинациями. Приз за лучшую мужскую роль присужден харизматичному Вагнеру Моуре из того же «Секретного агента» — и это уже перебор, особенно если учесть, что в этой категории было множество других вариантов. За лучшую женскую роль приз получила алжирская актриса-дебютантка Надя Меллити, сыгравшая во французском фильме «Младшая сестра» Афсии Эрзи. И снова решение спорное: отличных женских ролей было много, но жюри выбрало ту, что отвечает повестке ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Два достойных фильма остались без наград. Это «Новая волна» Ричарда Линклейтера, а также «Два прокурора» Сергея Лозницы.

Последний вместе с картиной Панахи вышел в топ международного рейтинга критиков в журнале Screen International. Фильм Лозницы, правда, отмечен неофициальным призом Франсуа Шале, присуждаемым политически и социально значимым фильмам.

Премьеры Кирилла Серебренникова, Уэса Андерсона, Жюлии Дюкурно и Джафара Панахи на Каннском фестивале

Политика, дыхание горячих точек так или иначе проникали в каннские кинозалы. Перед закрытием совсем рядом с фестивальным Дворцом проходили демонстрации за мир в целом и в Палестине в частности. В первый день фестиваля показали три фильма, посвященные Украине. Похоже, не случайно, а в связи с присутствием израильской и еврейской темы за пределами конкурса оказались два ярких фильма — «Да» Надива Лапида и «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова. Российское участие в фестивале тоже ограничено по политическим причинам. Тем не менее русские актеры замечательно играют у Лозницы, а композитор Алексей Айги пишет музыку для участвующих в каннских программах зарубежных фильмов. Один из них — «Полезный призрак» Ратчапома Бонбунчачоке — получил приз секции «Неделя критики». А Наталья Мирзоян заняла третье место в программе La Cinef с анимационным фильмом «Весна в марте».

Андрей Плахов

Фотогалерея

Церемония закрытия Каннского фестиваля

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Актриса Росси де Пальма

Актриса Росси де Пальма

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Актрисы Эль Фаннинг (слева) и Ренате Реинсве

Актрисы Эль Фаннинг (слева) и Ренате Реинсве

Фото: Reuters

Актриса Дипти Садхвани (справа) на красной дорожке

Актриса Дипти Садхвани (справа) на красной дорожке

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Актриса Кейт Бланшетт

Актриса Кейт Бланшетт

Фото: Lewis Joly / Invision / AP

Режиссер Тауфик Бархом получает «Золотую пальмовую ветвь» за короткометражный фильм «Я рад, что ты уже умер»

Режиссер Тауфик Бархом получает «Золотую пальмовую ветвь» за короткометражный фильм «Я рад, что ты уже умер»

Фото: Reuters

Режиссер Маша Шилински (слева) получила приз жюри за картину «Звук падения»

Режиссер Маша Шилински (слева) получила приз жюри за картину «Звук падения»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Режиссер Джафар Панахи (в центре) после получения «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Простая случайность»

Режиссер Джафар Панахи (в центре) после получения «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Простая случайность»

Фото: Manon Cruz / Reuters

Актриса Мариам Афшари после объявления фильма «Простая случайность» победителем кинофестиваля

Актриса Мариам Афшари после объявления фильма «Простая случайность» победителем кинофестиваля

Фото: Manon Cruz / Reuters

Режиссер Хафсия Херци обнимает актрису Надю Меллити (справа), которая получила премию за лучшую женскую роль в фильме «Младшая Дерньер»

Режиссер Хафсия Херци обнимает актрису Надю Меллити (справа), которая получила премию за лучшую женскую роль в фильме «Младшая Дерньер»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Режиссер Клебер Мендонса Фильо позирует со своей наградой за лучшую режиссуру и наградой за лучшую мужскую роль, которую он получил от имени актера Вагнера Моуры за фильм «Секретный агент»

Режиссер Клебер Мендонса Фильо позирует со своей наградой за лучшую режиссуру и наградой за лучшую мужскую роль, которую он получил от имени актера Вагнера Моуры за фильм «Секретный агент»

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Обладательница награды за лучшую женскую роль Надя Меллити и актер Даниэль Отой

Обладательница награды за лучшую женскую роль Надя Меллити и актер Даниэль Отой

Фото: Manon Cruz / Reuters

Член жюри, актриса Холли Берри на красной дорожке

Член жюри, актриса Холли Берри на красной дорожке

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Слева направо: актрисы Эль Фаннинг, Инга Ибсдоттер Лиллеос, режиссер Йоаким Триер, актеры Ренате Реинсве и Стеллан Скарсгард позируют с наградой Гран-при за фильм «Сентиментальная ценность»

Слева направо: актрисы Эль Фаннинг, Инга Ибсдоттер Лиллеос, режиссер Йоаким Триер, актеры Ренате Реинсве и Стеллан Скарсгард позируют с наградой Гран-при за фильм «Сентиментальная ценность»

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Иранская модель Махлага Джабери на красной дорожке

Иранская модель Махлага Джабери на красной дорожке

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

Режиссеры Акинола Дэвис и Аличе Рорвахер

Режиссеры Акинола Дэвис и Аличе Рорвахер

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Члены жюри Джереми Стронг и Альба Рорвахер на красной дорожке

Члены жюри Джереми Стронг и Альба Рорвахер на красной дорожке

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Актриса Джейн Фонда

Актриса Джейн Фонда

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Актер Александр Кузнецов (слева) и режиссер Сергей Лозница

Актер Александр Кузнецов (слева) и режиссер Сергей Лозница

Фото: Lewis Joly / Invision / AP

Слева направо: члены жюри фестиваля Холли Берри, Паял Кападиа, Джереми Стронг и Лейла Слимани

Слева направо: члены жюри фестиваля Холли Берри, Паял Кападиа, Джереми Стронг и Лейла Слимани

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Режиссер Оливер Лакс получил приз жюри за фильм «Сират»

Режиссер Оливер Лакс получил приз жюри за фильм «Сират»

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Колумбийская модель Ариадна Гутьеррес на красной дорожке

Колумбийская модель Ариадна Гутьеррес на красной дорожке

Фото: Stephane Cardinale / Corbis Getty Images

Актер Уильям Абади

Актер Уильям Абади

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Режиссеры Жан-Пьер Дарденн (слева) и Люк Дарденн, обладатели награды за лучший сценарий к фильму «Молодые матери»

Режиссеры Жан-Пьер Дарденн (слева) и Люк Дарденн, обладатели награды за лучший сценарий к фильму «Молодые матери»

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Председатель жюри Жюльет Бинош (вторая справа) на красной дорожке

Председатель жюри Жюльет Бинош (вторая справа) на красной дорожке

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Фотографы на красной дорожке фестиваля

Фотографы на красной дорожке фестиваля

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Актриса Дипти Садхвани

Актриса Дипти Садхвани

Фото: Natacha Pisarenko / AP

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Актриса Росси де Пальма

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Актрисы Эль Фаннинг (слева) и Ренате Реинсве

Фото: Reuters

Актриса Дипти Садхвани (справа) на красной дорожке

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Актриса Кейт Бланшетт

Фото: Lewis Joly / Invision / AP

Режиссер Тауфик Бархом получает «Золотую пальмовую ветвь» за короткометражный фильм «Я рад, что ты уже умер»

Фото: Reuters

Режиссер Маша Шилински (слева) получила приз жюри за картину «Звук падения»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Режиссер Джафар Панахи (в центре) после получения «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Простая случайность»

Фото: Manon Cruz / Reuters

Актриса Мариам Афшари после объявления фильма «Простая случайность» победителем кинофестиваля

Фото: Manon Cruz / Reuters

Режиссер Хафсия Херци обнимает актрису Надю Меллити (справа), которая получила премию за лучшую женскую роль в фильме «Младшая Дерньер»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Режиссер Клебер Мендонса Фильо позирует со своей наградой за лучшую режиссуру и наградой за лучшую мужскую роль, которую он получил от имени актера Вагнера Моуры за фильм «Секретный агент»

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Обладательница награды за лучшую женскую роль Надя Меллити и актер Даниэль Отой

Фото: Manon Cruz / Reuters

Член жюри, актриса Холли Берри на красной дорожке

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Слева направо: актрисы Эль Фаннинг, Инга Ибсдоттер Лиллеос, режиссер Йоаким Триер, актеры Ренате Реинсве и Стеллан Скарсгард позируют с наградой Гран-при за фильм «Сентиментальная ценность»

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Иранская модель Махлага Джабери на красной дорожке

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

Режиссеры Акинола Дэвис и Аличе Рорвахер

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Члены жюри Джереми Стронг и Альба Рорвахер на красной дорожке

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Актриса Джейн Фонда

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Актер Александр Кузнецов (слева) и режиссер Сергей Лозница

Фото: Lewis Joly / Invision / AP

Слева направо: члены жюри фестиваля Холли Берри, Паял Кападиа, Джереми Стронг и Лейла Слимани

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Режиссер Оливер Лакс получил приз жюри за фильм «Сират»

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Колумбийская модель Ариадна Гутьеррес на красной дорожке

Фото: Stephane Cardinale / Corbis Getty Images

Актер Уильям Абади

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Режиссеры Жан-Пьер Дарденн (слева) и Люк Дарденн, обладатели награды за лучший сценарий к фильму «Молодые матери»

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Председатель жюри Жюльет Бинош (вторая справа) на красной дорожке

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Фотографы на красной дорожке фестиваля

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Актриса Дипти Садхвани

Фото: Natacha Pisarenko / AP

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