«Химкам» не нашли места в элите

Сразу после завершения чемпионата страны Российский футбольный союз (РФС) создал интригу, связанную с его итогами. Он отказал в лицензии на выступление в высшем дивизионе занявшим 12-ю позицию и избежавшим вылета по чисто спортивным показателям «Химкам», которые в нынешнем сезоне очутились в катастрофической ситуации с точки зрения финансирования. При этом не очень понятно, кто займет место подмосковной команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч «Химки»—ЦСКА в августе 2024 года

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Матч «Химки»—ЦСКА в августе 2024 года

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вскоре после завершения заключительного тура чемпионата России, который принес первое в истории золото турнира «Краснодару», Российский футбольный союз сообщил о том, что сразу три клуба не получили лицензии для участия в следующем первенстве Российской премьер-лиги. Для одного из них эта новость не слишком актуальна. «СКА-Хабаровск» занял шестое место во втором по рангу дивизионе и на переход в элиту не мог рассчитывать. Но в случае с двумя другими командам актуальность несомненная.

В том же втором по статусу первенстве ФНЛ, два лучших клуба которого — «Балтика» и «Торпедо» — вышли в РПЛ напрямую, третьим стал «Черноморец». Он должен был бороться за право перейти в элиту в стыковых матчах с «Ахматом». РФС, не предоставив ему лицензию, лишил новороссийцев этой возможности. В стыковых матчах их заменит закончивший чемпионат ФНЛ пятым «Сочи». Правда, сыграет он не с «Ахматом», занявшим 14-е место в РПЛ, с «Нижним Новгородом», расположившимся на строчку выше. Вторую пару в стыках составят грозненцы и «Урал».

Но основная интрига связана с «Химками». Весной стало известно о колоссальных, оценивавшихся источниками в сумму значительно больше 500 млн руб. долгах команды, чьи футболисты бойкотировали тренировки и грозились распространить бойкот на официальные игры. В итоге РПЛ ввела в клубе режим «внешнего управления», рассчитывая, что тот с помощью лиги решит проблемы. При этом еще перед заключительным туром, несмотря на отсутствие видимого прогресса, казалось, что футбольные власти готовы попробовать сохранить его в высшем дивизионе.

Источники утверждали, что «Химкам» выдадут так называемую временную лицензию, предполагающую, что до 20 июня они обязаны дать гарантии выхода из кризиса.

Однако в субботу завершившие чемпионат 12-ми, то есть над «зоной стыковых матчей», «Химки» остались вообще без лицензии.

Самое интересное, что после официального объявления об этом было совершенно непонятно, кто заполнит образовавшуюся вакансию. По крайней мере бонусы из-за краха «Химок» не получили ни «Ахмат» с «Нижним Новгородом», ни вылетевшие напрямую, с 15-й и 16-й позиций, «Оренбург» с «Факелом». Ранее некоторые издания предполагали, что РФС планирует такие бонусы предоставить уже после стыковых матчей (ответные состоятся 31 мая). Скажем, речь идет о возвращении в РПЛ или кого-то из проигравших в них, или оренбуржцев. Правда, надо еще учитывать, что пресс-служба «Химок» уже предупредила «РИА Новости», что подаст апелляцию на решение РФС.

Алексей Доспехов