«Химкам» настроили внешнее управление

В Российской премьер-лиге (РПЛ) случилось первое за несколько лет крупное финансовое ЧП. РПЛ ввела «внешнее управление» в футбольном клубе «Химки». Мера связана с угрозой игроков команды, находящейся в таблице чемпионата рядом с «зоной вылета», бойкотировать воскресный матч против борющегося за золото первенства «Зенита» из-за задолженностей по зарплате. В клубе пока не пытаются спрогнозировать последствия принятых решений, говоря лишь об обещании лиги «предпринять шаги по выходу из сложной ситуации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Химки» в матче Кубка России против московского «Локомотива»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ «Химки» в матче Кубка России против московского «Локомотива»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Российская премьер-лига сообщила о том, что основной состав клуба «Химки» возобновил тренировки, на которые не выходил в течение нескольких дней. По словам президента РПЛ Александра Алаева, это означает, что ликвидирована угроза бойкота ими матча 25-го тура чемпионата страны. В нем в воскресенье «Химки» в гостях встречаются с «Зенитом». Эта игра имеет огромное значение для обоих участников. Петербургский клуб борется за золото первенства, за шесть туров до его завершения всего на два очка отставая от лидера «Краснодара», подмосковный — за выживание в элите. «Химки» находятся на 12-м месте, а их отрыв от располагающегося на 15-м «Факела», то есть от «зоны прямого вылета», составляет 8 баллов.

Отказ от тренировок у ведущих игроков команды возник из-за финансового кризиса. На этой неделе подтвердилась информация о существовании у «Химок» огромных задолженностей по зарплате перед футболистами и персоналом.

Считается, что они были одной из причин расставания с клубом испанского тренера Франка Артиги, которого уже заменил Магомед Адиев.

Отмена бойкота состоялась после посещения Александром Алаевым тренировочной базы «Химок» и его беседы с игроками, «не получающими зарплату». После нее он объявил о принятом в том числе по итогам консультаций с представителями Российского футбольного союза (РФС) решении о переходе клуба под «внешнее управление» РПЛ ради «сохранения целостности соревнований». По словам господина Алаева, теперь ни один платеж «Химок» не может быть «совершен без согласования с лигой». Из поста в Telegram-канале РПЛ следует, что члены ее правления «договорились об авансировании "Химок" в счет будущих выплат от спонсорских контрактов лиги». Александр Алаев охарактеризовал это как «первый шаг, чтобы эффективно урегулировать задолженность».

После визита в клуб он подчеркнул, что «определенные платежи уже прошли, но это не значит, что проблема решена». «Будем из этой ситуации выходить и будем стараться максимально корректно и эффективно регулировать финансовую задолженность»,— цитирует Александра Алаева «Спорт-Экспресс».

Господин Алаев, рассказывая о поддержке «Химок», отметил, что РПЛ находится «на связи» с предпринимателем Туфаном Садыговым и «не сомневается, что он тоже выполнит все свои финансовые обязательства».

Именно господина Садыгова, ставшего в прошлом году фигурантом уголовного дела о мошенничестве, отечественные спортивные медиаресурсы регулярно называют «ключевым инвестором» клуба, а сам он иногда дает комментарии, ему посвященные. Впрочем, в «Химках» “Ъ” сказали, что их учредителями выступают «четыре компании и ни в одной из них Туфан Садыгов не является руководителем». Ранее депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков говорил о том, что у него «есть ряд акционеров», а «основной инвестор» — это подмосковная компания «Хотьковский автомост». Собеседник “Ъ” в «Химках» отказался спрогнозировать, как «внешнее управление» повлияет на ближайшее будущее команды, сказав лишь, что «будут предприняты некие шаги по выходу из сложной ситуации, которые помогут решить часть проблем, в первую очередь касающихся игроков».

Острые финансовые кризисы, приводившие к краху клубов, не входящих в элиту, в позапрошлом и прошлом десятилетии были почти нормой в отечественном футболе. С ними в разное время сталкивались очень известные команды, такие как «Сатурн», «Амкар», «Алания», «Москва», «Кубань», «Анжи». Однако в текущем десятилетии, несмотря на неблагоприятные обстоятельства — пандемию коронавируса, а затем «изоляционные» международные санкции, российский чемпионат в этом смысле отличался высокой устойчивостью. Последнее ЧП такого рода датировано в нем началом 2021 года. Тогда финансовую помощь страдавшему, как и «Химки», из-за гигантских задолженностей и угрожавшему отказаться от продолжения сезона «Тамбову» оказали РФС и РПЛ. От вылета из высшего дивизиона и потери профессионального статуса она, однако, его не спасла.

Алексей Доспехов