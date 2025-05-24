Российский футбол приобрел особый «Краснодар»

Список клубов, которым удалось выиграть титул чемпиона России по футболу, увеличился на одну команду. Впервые это звание досталось «Краснодару», оборвавшему растянувшуюся на шесть первенств серию триумфов «Зенита». Краснодарцы обошли его на одно очко, разгромив в заключительном туре нынешнего турнира «Динамо» со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Динамо» Хорхе Карраскаль (справа) и игрок «Краснодара» Кевин Ленини во время матча

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игрок «Динамо» Хорхе Карраскаль (справа) и игрок «Краснодара» Кевин Ленини во время матча

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Этот небольшой на самом деле перечень чемпионов России пополнился седьмым — после «Спартака», «Алании», «Локомотива», ЦСКА, «Рубина» и «Зенита» — клубом. Особенным клубом, не похожим на предшественников. Безумно молодым по сравнению с остальными чемпионами, потому что на свет появился лишь в 2008 году. Вынужденным поначалу бороться за признание первым даже в своем городе, так как в нем уже существовал заметный футбольный бренд — «Кубань». Добивавшимся статуса гранда не очень традиционными для отечественного футбола способами, когда во главу угла ставятся не траты на игроков, пусть с деньгами у владельца Сергея Галицкого все было в порядке, а инвестиции в собственную академию, созданную одновременно с клубом, в резерв, в инфраструктуру, в отношения с болельщиками. И этими своими симпатичными приоритетами, заставлявшими внимательно следить за «Краснодаром» даже тех, кому милее другие команды, долго-долго отличавшемуся исключительной незадачливостью. Часто казалось, что первый в клубной истории трофей уже рядышком. Но случались поражения в финалах Кубка России, а в чемпионате приходилось довольствоваться бронзой. Или — как в прошлом первенстве — серебром, тоже по совпадению добытом в матче с «Динамо».

С чем-то постоянно не срасталось — с селекцией, с тренером, с подготовкой к важнейшим играм. Но в 2025 году все срослось идеально.

«Краснодар» -— ровный, не так дорого, как некоторые конкуренты, но со вкусом укомплектованный, доверяющий своему наставнику Мураду Мусаеву — большую часть сезона вел жестокую драку с отечественным флагманом «Зенитом», шел с ним плечом к плечу, и в этой гонке, в которой перед финальными матчами охотников за золотом разделял лишь балл, устоял.

Расклад в чемпионской дуэли был безумно зыбким и очертания почетче, попонятнее в субботу обретать никак не хотел. Представить, что чувствуют люди, собравшиеся в этот день на красивой краснодарской арене, было не сложно. Были же опасения, что, очутившись так близко к титулу, «Краснодар» занервничает еще больше, чем нервничал в свежих матчах — апрельских, майских, и вот вам тревожные подтверждения. Да что это, например, за пас Лукаса Оласы — прямо сопернику?! И удача, что динамовцы не смогли как следует распорядиться попавшим к ним мячом, не смогли загнать его в пустые, по сути, ворота. И это ведь далеко не единственная ошибка хозяев. Нет, что-то с ними не в порядке. И тот факт, что «Зенит» никак не может забить «Ахмату» в своем матче — утешение слабое. Он-то свое в столкновении с клубом, которому уже ничего в чемпионате не нужно, который должен готовиться к стыковым встречам, возьмет в конце концов.

А потом — новая напасть. «Краснодар» вроде бы освоился и провел первую нормальную атаку. Джон Кордоба, который угробил «Динамо» в последнем туре год назад, не пустив москвичей к золоту и подарив, так вышло, его «Зениту», получил мяч в штрафной и развернулся, чтобы пробить. Пробить как следует не вышло, но вышло откатить мяч под удар Александру Черникову — убойный, но слегка неточный. Впрочем, было ощущение, что по этому поводу расстраиваться не стоит. Включился VAR, а на повторе видно, что, когда Кордоба отдает мяч Черникову, его ноги в подкате цепляет своими Николас Маричаль.

На несколько секунд на стадионе воцарилась удивительная для таких сооружений тишина, почти мертвая. Но эпизод-то и вправду мог стать судьбоносным.

Однако вскоре трубны, заподозрив что-то неладное, принялись свистеть. И нехорошие предчувствия их не обманули. До разбора подката Маричаля дело вообще не дошло — хватило того, что Кордоба, как выяснилось, залез в офсайд. Эфемерный, без специальной графики неразличимый, но какая разница? Не будет пенальти.

А настроение ухудшали новости из Санкт-Петербурга. Там-то как раз пенальти после просмотра VAR был назначен. Футболист «Ахмата» Владислав Камилов схватил Нину за футболку так явно, что у арбитра Сергея Иванова не осталось никаких альтернатив. А Андрей Мостовой, реализовав одиннадцатиметровый, вывел «Зенит» вперед. А следовательно, он вывел его в онлайн-варианте турнирной таблицы на ее верхнюю строчку.

Зато «Краснодар» «Динамо» уже поддавливал. Хотя те, кто думал, будто тот не особенно и хочет упираться, мстить за прошлогоднее поражение, лишившее столичный клуб золота, обязан был внимательно посмотреть на лицо его хавбека Даниила Фомина, не сумевшего закрутить мяч в створ с жутко перспективного стандарта. Досады, злости тут было выше крыши. С такими выражениями лиц не выходят покоряться судьбе.

А «Зенит» перед перерывом снова заработал пенальти — за фол против Густаву Мантуана. И Мостовой снова не оплошал. Нет, тут неожиданностями, облегчающими «Краснодару» жизнь, не пахло.

Но он и сам наверняка отдавал себе отчет в том, что сам будет вынужден ковать свое счастье. И сразу после перерыва краснодарский стадион его подвига дождался. Эдуард Сперцян слева вошел в штрафную и прострелил. Динамовский голкипер Андрей Лунев, казалось, может прострел перехватить, но удержать мяч в руках он не смог, а Кордоба, конечно, оказался рядом и мяч отправил в сетку, чтобы тут же с колоссальной скоростью рвануть, перемахнув через заграждение, на трибуну целовать болевших за него и его команду родных. А все, разумеется, вспоминали, что в мае 2024-го он также забил «Динамо» в начале второго тайма. И тогда «Краснодар» отрыв удержал.

Причем его футболисты наверняка помнили, что удержали чудом, так как динамовцы в концовке обстучали все штанги. На сей раз они, удвоившие, утроившие бдительность, позволили соперникам провести всего один смертельно опасный вывод. Муми Нгамале, чтобы дотянуться до катившегося вдоль ворот мяча, не хватило, похоже, пары сантиметров.

А «Зенит» в это время увеличил преимущество в счете. И странным представлялось, что его болельщики так страстно реагируют на гол Педру. Да что от него теперь зависит? Все зависит то того, что происходит в паре тысяч километров отсюда, в Краснодаре, где хозяева железной хваткой удерживают свой запас.

Да нет, не совсем верная формулировка. Не просто удерживают, а стараются нарастить. И им это удается, когда выцарапанный у бровки мяч достается Никите Кривцову, тот палит издали, а на траектории удара подворачивается Маричаль. Рикошет превратил задачу Лунева по спасению ворот из довольно трудной в невозможную.

На поле фонтаном хлестали эмоции. Кривцов срывал с себя в футболку, все обнимали друг друга.

А за кромкой поля даже немножко задумчиво смотрел на происходящее тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, словно совершенно не считавший, что уже вырвал этот титул, что все еще может перевернуться с ног на голову. А где-то внутри наверняка ведь бушевала буря…

Но не перевернулось, разумеется. Концовку «Краснодар» провел по-чемпионски — без страха, идя вперед, а не зарываясь в тылах и еще раз отличившись, когда игра рукой самого невезучего футболиста «Динамо», опустившегося на пятое место (бронза досталась ЦСКА, а следом за ним финишировал «Спартак»), Маричаля в штрафной вылилась в реализованный Сперцяном пенальти, вскоре после которого стадион охватило победное безумие. В первый раз все, как известно, кажется особенно сладким.

Алексей Доспехов