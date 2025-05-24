В Чувашии более 100 тысяч человек проголосовали за новые объекты благоустройства. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии более 100 тысяч человек проголосовали за объекты для благоустройства

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Чувашии более 100 тысяч человек проголосовали за объекты для благоустройства

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Голосование проходит в рамках Всероссийского проекта и направлено на обновление общественных пространств.

В муниципальных округах региона работают сотни волонтеров, помогающих жителям принять участие в выборе. В следующем году планируется обновить 25 территорий, выбранных населением, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Татарстане же около 294 тыс. жителей проголосовали за благоустройство объектов в 2026 году.

Влас Северин