Около 294 тысяч татарстанцев выбрали пространства для благоустройства в 2026 году

Около 294 тыс. жителей Татарстана приняли участие в выборе общественных пространств для благоустройства в 2026 году. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

Голосование охватывает все районы и городские округа Татарстана. В рамках всероссийского проекта жители выбирают парки, скверы и дворы для обновления.

Пресс-служба Института развития городов республики отмечала, что наибольшая активность наблюдается в Высокогорском, Арском, Атнинском, Верхнеуслонском и Тетюшском районах.

Влас Северин