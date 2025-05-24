Самолет с освобожденными из плена военнослужащими ВС РФ сел в Подмосковье

Самолет, в котором находятся 307 освобожденных из украинского плена российских военнослужащих, приземлился в Московской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Военнопленные были освобождены сегодня, 24 мая. Прежде чем оказаться на родине, их из Украины доставили на территорию Белоруссии. В России они пройдут курсы лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, заявляли в ведомстве.

Сегодня также вернулись домой 307 украинских военнослужащих, которые были в российском плену. Так прошел второй этап обмена пленными между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях сообщал, что завтра ожидается третий этап обмена. В Минобороны РФ тоже заявляли, что обмен будет продолжен, но не уточняли, когда.

Накануне стороны передали друг другу по 270 военнослужащих и по 120 гражданских лиц. Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам прямых переговоров России и Украины в Стамбуле 16 мая.

Александр Рыльский