В Крыму проверяют готовность пляжей в Большой Ялте

Проверка пляжей к купальному сезону в Крыму показала недочеты, которые предпринимателям нужно исправить за неделю. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Янины Павленко Фото: Telegram-канал Янины Павленко

«Выехала на пляж санатория "Ай-Петри ". Здесь очень красиво сделан променад, но есть недостатки, на которые указала: перепады плоскостей. Мы должны думать о людях с ограниченными возможностями и сделать наши пляжи доступными для них. Подрядчик пообещал исправить. Также на пляже стоит здание, имеющее признаки аварийного, которое нужно оградить, чтобы ограничить туда доступ людей»,— написала госпожа Павленко.

Летом в Крыму откроют 350 пляжей. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о пригодности пляжей Крыма и Севастополя для летнего курортного сезона, несмотря на последствия разлива мазута.

Алена Воробьева