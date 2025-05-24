В Анапе за сутки со дна моря подняли 88 мешков с мазутом

За сутки водолазы совершили 166 спусков в районе устья реки Можепсин в Анапе и подняли со дна Черного моря 88 мешков с мазутом. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«Работы по ликвидации последствий загрязнения ведутся ежедневно при благоприятных погодных условиях. В общей сложности в Анапе и Темрюкском районе из воды извлечено более 700 тонн замазученного грунта»,— говорится в сообщении.

Очистку пляжей дна Черного моря от нефтепродуктов продолжают сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. На следующей неделе Росприроднадзор планирует подать иски к владельцам танкеров «Волганефть».

Алена Воробьева