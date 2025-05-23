Росприроднадзор подаст иски к владельцам танкеров «Волганефть»

Росприроднадзор завершил подготовку исков к владельцам затонувших в Черном море танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», отказавшимся в добровольном порядке компенсировать экологический ущерб. Как заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, документы будут направлены в суд на следующей неделе, пишет РИА «Новости».

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Ранее, в начале апреля, ведомство потребовало от компаний, эксплуатировавших указанные суда, выплатить почти 85 млрд руб. в счет возмещения вреда морской экосистеме. Срок добровольного исполнения требований истекает на текущей неделе, отмечает госпожа Радионова. При этом она подчеркнула, что из-за особенностей почтового документооборота владельцы танкеров вправе рассчитывать на дополнительные несколько дней — первые уведомления были получены 18 и 22 апреля.

«Ответов от компаний на сегодняшний день не поступало. Но тексты исков уже подготовлены и будут поданы одновременно»,— уточнила руководитель ведомства в кулуарах Невского международного экологического конгресса.

Претензии Росприроднадзора касаются ущерба от утечки мазута в акватории Черного моря, который, по оценке ведомства, достиг значительных масштабов.

Вячеслав Рыжков