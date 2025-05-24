В Сочи оставят световые арт-объекты к 80-летию Победы до конца года

Созданные в Сочи световые арт-объекты, посвященные Дню Победы, предложено оставить на городских улицах до конца юбилейного года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«В рамках празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной Войне на территории курорта установлено более 30 малых архитектурных форм, изготовленных специально к 9 Мая. Размещение самых крупных из них предложено сохранить до конца года»,— говорится в сообщении.

До конца года сочинцам предлагают оставить самые крупные арт-объекты. Это фотозона «Звезда с флагами» и копия монумента «Родина-мать зовет!» на площади Флага по улице Навагинской, три фотозоны «Звезды», размещенные на улице Виноградной в районе автобусной остановки «Отель «Чеботарев», на пересечении улиц Виноградной и Анапской, на улице Бытха в районе кинотеатра «Аэлита», а также арт-объект «Арка» на набережной реки Псезуапсе в микрорайоне Лазаревское.

Голосование организовано в социальных сетях. Остальные световые арт-объекты, посвященные Дню Победы, будут сохранены для размещения в следующем году.

В этом году мэрия Сочи выделила 42,5 млн руб. на световое оформление города к 9 Мая. В списке — арт-объект «Родина-мать» на улице Навагинской, композиция с флагами и орденом, 19 фотозон «Красная Звезда», три светящиеся арки, флагштоки и другие инсталляции, которые разместили во всех районах курортного города. Демонтировать объекты планировалось до 20 мая.

Алена Воробьева