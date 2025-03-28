Мэрия Сочи выделит 42,5 млн рублей на световое оформление к 9 Мая

Администрация Сочи объявила электронный аукцион стоимостью 42,5 млн руб. для создания праздничного светового оформления города к 80-летию Победы. Контрукции демонтируют через три недели после установки. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит создать, смонтировать, подключить, а затем демонтировать световые конструкции. В перечень объектов входят арт-объект «Родина-мать» на улице Навагинской, композиция с флагами и орденом, 19 фотозон «Красная Звезда», три светящиеся арки, флагштоки и другие инсталляции, которые разместят во всех районах курортного города.

Подрядчик должен завершить все монтажные работы к 1 мая 2025 года, а демонтаж световых конструкций запланирован до 20 мая. Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 апреля 2025 года.

«Ъ-Сочи» писал, что администрация курорта проводит аукцион на выполнение работ по обустройству клумб в Центральном районе города. Стоимость работ составляет 187,9 млн руб.

Мария Удовик