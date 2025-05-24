В Госдуме разработали закон о запрете более одной сим-карты для мигрантов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о запрете мигрантам иметь более одного номера телефона. По словам депутата, эту привилегию следует сохранить за гражданами России, а «иностранному рабочему» для общения с родными и работодателем одного номера достаточно. Он объяснил меру обеспечением национальной безопасности и борьбой с мошенничеством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

«В своей стране каждый гражданин вправе завести себе несколько сим-карт — для связи с родными, друзьями, для предпринимательской деятельности, для приема уведомлений от банков, страховых компаний, госорганов. Иностранный рабочий, который приезжает на строго определенный патентом или трудовым договором срок, звонит на Родину, коллегам или держится на связи с работодателем. Одной симки для этого вполне достаточно. Душный спам ему точно не грозит»,— написал господин Нилов в Telegram-канале.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на защиту национальных интересов России и создания более безопасной среды для граждан. «Принятие данного законопроекта позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранных граждан»,— сказано в документе (цитата по ТАСС).

С начала года в России действует запрет на оформление более 10 абонентских номеров на одного человека. Эта мера распространяется на иностранцев и лиц без гражданства. Обе категории граждан должны заключить договоры с операторами связи только лично в офисах, предъявив документы, удостоверяющие личность. При оформлении сим-карты обязательно используются биометрические данные.

О миграционной политике в РФ — в материале «Ъ» «Мигрантам лезут в телефон».