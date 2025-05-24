Дуров поинтересовался причиной визита главы французской разведки в Румынию

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал сообщения СМИ о приезде главы французской разведки (DGSE) Николя Лернера в Румынию за два дня до президентских выборов. Он поинтересовался целями поездки господина Лернера и напомнил о желании французского правительства сделать лидером Румынии проевропейского политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

«”Мы сделаем все возможное на местах, чтобы гарантировать, что следующий президент Румынии будет проевропейски настроенным”,— заявила агентству France Info 10 мая 2025 года ближайшая соратница Макрона и ключевой член партии Валери Айер. Так что же глава французской разведки делал в Румынии через несколько дней после этого обещания?» — написал Павел Дуров в социальной сети X.

19 мая господин Дуров сообщил, что Николя Лернер попросил его заблокировать в Telegram аккаунты всех консервативных румынских политиков. Это произошло во время второго тура президентских выборов в стране. В Париже все обвинения отвергли и назвали информацию Павла Дурова ложной.

По результатам второго тура голосования в Румынии победил проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан (53,62%). Его соперник, глава ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, набрал 46,38% голосов. Господин Симион пытался обжаловать победу Никушора Дана, но в суде ему отказали.

Подробности — в материале «Ъ» «Румынские выборы уходят в суд».