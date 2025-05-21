Румынские выборы уходят в суд

Лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион подал в суд иск об отмене итогов второго тура президентских выборов в Румынии. В нем ультраправый политик уступил более 7% голосов проевропейскому мэру Бухареста Никушору Дану. Господин Симион ссылается на те же причины, по которым Конституционный суд аннулировал выборы в декабре 2024 года: иностранное вмешательство (в данном случае — Франции и Молдавии), очернительская кампания в соцсетях, лоббирование кандидатуры победителя крупными фирмами и фальсификация итогов голосования. Иск, вероятно, будет отвергнут. Однако эффект уже достигнут: новый президент приступит к своим обязанностям с ослабленной легитимностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

О своем решении добиться аннулирования итогов выборов Джордже Симион, победивший в первом туре, объявил во вторник, 20 мая, вечером. Причина, по его словам, та же, что и в декабре 2024-го,— иностранное вмешательство. Тогда промежуточную победу одержал ультраправый независимый кандидат Кэлин Джорджеску, но румынские спецслужбы обвинили Россию в масштабной кампании в TikTok, направленной на поддержку «своего» кандидата. Господин Симион сослался на заявление основателя Telegram Павла Дурова, что глава французской разведки Николя Лернер просил его заблокировать аккаунты правых румынских политиков. Павел Дуров сделал репост сообщения господина Симиона в соцсети Х и заявил, что готов приехать в Бухарест для дачи показаний. Однако сделать это он, скорее всего, не сможет — бизнесмену не разрешено покидать Францию без санкции властей, так как он находится под следствием за слабую модерацию Telegram и отказ сотрудничать с полицией.

18-страничный текст иска в суд оказался в распоряжении румынских СМИ утром в среду, 21 мая. В нем Джордже Симион подробно описывает влияние иностранных лидеров, компаний и властей на ход голосования.

Ключевые обвинения предъявлены Франции, а также Молдавии, в которую господину Симиону запретили въезд более десяти лет назад за призывы к объединению этой страны с Румынией. Среди стран, пытавшихся повлиять на исход румынских выборов, упомянуты также Польша и Испания. В иске, в частности, приведены слова польского премьера Дональда Туска, призвавшего Никушора Дана «защитить Европу и Румынию». Среди компаний, продвигавших мэра Бухареста, названы Decathlon и фестиваль UNTOLD. Сотрудников первого якобы склоняли голосовать за Дана, а второй обещал ваучеры за участие во втором туре. UNTOLD также активно продвигал мэра в соцсетях.

Отдельное внимание уделено кампании по дезинформации, которую против победителя первого тура вели штаб Дана и его сторонники. Господина Симиона представляли как пророссийского кандидата, который намерен вывести Румынию из ЕС и НАТО, а также как угрозу демократии и европейским ценностям.

Самые серьезные обвинения адресованы румынским государственным институтам.

Нацбанк господин Симион обвинил в манипулировании курсом лея, чтобы создать иллюзию краха экономики в случае победы ультраправого кандидата. Спецслужба STS, по его утверждению, получила несанкционированный доступ к системе подсчета голосов и изменила результат в пользу Дана. Это якобы происходило в два этапа: сначала отключили фильтр повторных голосований, а затем загрузили файл с 1,6 млн бюллетеней за мэра.

Такой вывод штаб Симиона сделал, сравнив итоги первого тура и прогнозы по перераспределению голосов. В первом туре 4 мая он опередил Дана с 40,96% голосов против 20,99%. Однако перед вторым туром опросы показывали либо паритет, либо небольшое преимущество Симиона. По итогам голосования 18 мая победил Дан с 53,6% (6,1 млн голосов), Симион набрал 46,4% (5,3 млн). По расчетам штаба, реальное соотношение должно было быть 56% против 44% — прежде всего за счет перетекания в пользу Симиона голосов сторонников экс-премьера Виктора Понты.

Конституционный суд пока не комментировал ходатайство, но, скорее всего, отклонит его из-за отсутствия доказательств и риска дестабилизации. Новое аннулирование поставило бы под сомнение устойчивость румынской демократии. Однако и отказ от рассмотрения иска может усугубить ситуацию.

Впрочем, каким бы ни был вердикт, урон уже нанесен. Новому президенту придется столкнуться с сомнениями в его легитимности со стороны правых политиков и части общества. Это усложнит формирование нового правительства (старое ушло в отставку в начале мая) и процесс объединения расколотой страны.

Вероника Вишнякова