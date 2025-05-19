Павел Дуров поругался с Парижем из-за Румынии

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в соцсети X, что глава французской разведки Николя Лернер обратился к нему с просьбой заблокировать каналы консервативных румынских политиков в его соцсети.

«Этой весной… глава французской разведки Николя Лернер попросил меня заблокировать консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов. Я отказался»,— написал Павел Дуров 18 мая. Ранее он сообщил, что руководство «одной из стран» (к тексту было прикреплено изображение французского багета) попросило Telegram «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии». «Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не будем делать этого в Европе»,— добавил основатель соцсети.

На первое заявление господина Дурова, обоснованно приняв его на свой счет, откликнулась Франция. Французский МИД отверг обвинение, назвав его фейком. Когда же господин Дуров прямо указал на то, что с просьбой заглушить «консервативные голоса» из Румынии к нему обратился глава французской разведки, в полемику с ним пришлось вступить Главному управлению внешней безопасности (DGSE) Франции.

Во французской спецслужбе признали, что за последние годы действительно несколько раз напрямую связывались с основателем Telegram, «чтобы напомнить ему об ответственности его компании за предотвращение угроз терроризма и детской порнографии». При этом DGSE, говорится в заявлении, «решительно опровергает утверждения о том, что в этих случаях поступали просьбы о запрете аккаунтов в связи с каким-либо избирательным процессом».