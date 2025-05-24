Беглов и Бельский поздравили петербургских выпускников с «последним звонком»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский выступили с совместным поздравлением в адрес петербургских выпускников с праздником последнего школьного звонка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Дорогие выпускники! Сегодня ваш родной, красивейший в мире город — Санкт-Петербург — поздравляет вас с окончанием школы. Именно сейчас для вас открыты все пути — выбрав востребованную профессию, вы сможете стать частью большой и дружной команды, меняющей Петербург к лучшему. Гордитесь нашей Родиной — Россией! Удачи вам на экзаменах! У вас обязательно все получится. В добрый путь!»— говорится, в частности, в тексте поздравления от имени губернатора и спикера ЗакСа.

В Смольном также отметили, что в этом году последний школьный звонок прозвучит для 27 тыс. ребят. «Это трогательный и щемящий момент в жизни каждого человека. Для вас школа стала вторым домом, а ваши учителя — спутниками на пути к знаниям»,— подчеркнули представители исполнительной и законодательной властей города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что работы по организации общегородского праздника выпускников «Алые паруса» начнутся с 5 июня. Разрешение на их реализацию выдала Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга. Сам праздник пройдет 28 июня.

Андрей Цедрик