Сцену для праздника выпускников «Алые паруса» начнут возводить с 5 июня

Работы по организации общегородского праздника выпускников «Алые паруса» начнутся с 5 июня. Разрешение на их реализацию выдала Государственная административно техническая инспекция Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На Дворцовой площади построят сцену размерами 45 на 50 метров. Там же разместят двухуровневый гримерный городок, рамки металлодетекторов, шатровые конструкции и другое оборудование.

ГАТИ разрешила вести работы с 5 июня по 8 июля. Сам праздник пройдет 28 июня, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева