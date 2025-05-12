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Сцену для праздника выпускников «Алые паруса» начнут возводить с 5 июня

Работы по организации общегородского праздника выпускников «Алые паруса» начнутся с 5 июня. Разрешение на их реализацию выдала Государственная административно техническая инспекция Санкт-Петербурга.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На Дворцовой площади построят сцену размерами 45 на 50 метров. Там же разместят двухуровневый гримерный городок, рамки металлодетекторов, шатровые конструкции и другое оборудование.

ГАТИ разрешила вести работы с 5 июня по 8 июля. Сам праздник пройдет 28 июня, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева

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