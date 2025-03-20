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Праздник выпускников «Алые паруса» в 2025 году пройдет 28 июня

В 2025 году праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге состоится 28 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Начинаем подготовку к одному из самых зрелищных мероприятий в Петербурге»,— сообщил господин Беглов. Имена артистов, которые будут выступать для выпускников, традиционно будут объявлены позже.

Как праздник проходил в прошлом году — смотрите в нашей фотогалерее.

Дарья Астанина

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