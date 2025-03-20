Праздник выпускников «Алые паруса» в 2025 году пройдет 28 июня
В 2025 году праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге состоится 28 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Начинаем подготовку к одному из самых зрелищных мероприятий в Петербурге»,— сообщил господин Беглов. Имена артистов, которые будут выступать для выпускников, традиционно будут объявлены позже.
Как праздник проходил в прошлом году — смотрите в нашей фотогалерее.