Праздник выпускников «Алые паруса» в 2025 году пройдет 28 июня

В 2025 году праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге состоится 28 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Начинаем подготовку к одному из самых зрелищных мероприятий в Петербурге»,— сообщил господин Беглов. Имена артистов, которые будут выступать для выпускников, традиционно будут объявлены позже.

Как праздник проходил в прошлом году — смотрите в нашей фотогалерее.

Дарья Астанина