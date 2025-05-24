У экс-главы Кавказского района изъяли активы на 5,5 млрд рублей

Кропоткинский городской суд Краснодарского края удовлетворил иск прокуратуры об обращении взыскания на имущество бывшего главы Кавказского района Виталия Очкаласова и других ответчиков, признав его полученным коррупционным путем. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решением суда конфисковано 13 компаний – крупных сельскохозяйственных и транспортных предприятий, выращивающих зерновые, зернобобовые и другие культуры в нескольких районах Краснодарского края. В имущественные комплексы входят 303 земельных участка общей площадью 9 тыс. га, свыше 140 объектов недвижимости и более 200 единиц агротехники. Капитализация этих предприятий превышает 4 млрд руб. при годовой выручке 4,8 млрд руб.

Также изъято 162 объекта недвижимости, включая 141 земельный участок сельхозназначения общей площадью 3,2 тыс. га на территории Кавказского, Тбилисского, Курганинского и других районов края. Кадастровая стоимость этого имущества составляет более 700 млн руб. Всего изъято активов на 5,5 млрд руб.

Виталий Очкаласов руководил Кавказским районом с 2009 по 2024 год и считался партнером бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. К самому Чернову Генпрокуратура подала три антикоррупционных иска на миллиарды рублей, один из которых уже удовлетворен.