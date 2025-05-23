У краснодарского чиновника отобрали активы, оцениваемые в 5,5 млрд рублей

Кропоткинским городским судом Краснодарского края 23 мая удовлетворен иск прокуратуры об обращении взыскания на имущество бывшего главы муниципального образования Кавказский район (руководил с 2009 по 2024 год) Виталия Очкаласова как полученное коррупционным путем. По решению суда изъято 13 компаний, являющихся крупными сельскохозяйственными и транспортными предприятиями, осуществляющими выращивание зерновых, зернобобовых и других культур на территории нескольких районов Краснодарского края.

В состав имущественных комплексов предприятий входят 303 сельскохозяйственных земельных участка общей площадью 9001 га, более 140 объектов недвижимости, а также свыше 200 единиц сельскохозяйственной техники. Общий размер капитализации данных хозяйствующих субъектов превышает 4 млрд рублей, совокупная выручка в год составляет 4,8 млрд рублей.

Кроме того, конфисковано 162 объекта недвижимости, из которых 141 земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 3209 га, расположенных на территории Кавказского, Тбилисского, Курганинского и других районов Краснодарского края, общей кадастровой стоимостью свыше 700 млн рублей. Всего изъято активов на 5,5 млрд рублей.

Виталий Очкаласов считается партнером экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. К самому Александру Чернову Генпрокуратурой поданы три антикоррупционных иска на миллиарды рублей, один из которых уже удовлетворен.

Николай Сергеев