«Крыльям Советов» на год запретили покупать футболистов

Российский футбольный союз запретил клубу «Крылья Советов» покупать футболистов. Ограничение будет действовать год — в течение летнего и зимнего трансферных окон. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам источников, решение РФС связано с иском дочерней компании «Ростеха» «РТ-Капитал». В январе компания потребовала взыскать с «Крыльев Советов» долг в 897 млн руб. В иске сказано, что клуб обращался в «Ростех» «за кредитной помощью». Основной срок погашения задолженности истек в 2016 году.

В указанный период клуб сможет продавать своих футболистов или привлекать свободных агентов, поскольку за их переход платить не нужно. В случае продажи кого-то из игроков у «Крыльев Советов» будет право нанять футболиста на вырученную сумму. В этом случае запрет действовать не будет.

Подробнее — в материале «"Крылья Советов" постигла неотдача».

Екатерина Отрашкевич