«Крылья Советов» постигла неотдача

Футбольный клуб «Крылья Советов», который в конце прошлого года оказался в центре внимания из-за громких заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по поводу якобы существующей в судейском корпусе и на агентском рынке коррупции, может лишиться более трети бюджета из-за иска дочерней компании «Ростеха» «РТ-Капитал». Она требует взыскать с «Крыльев» долг в размере почти 900 млн руб. Впрочем, господин Федорищев, кажется, был готов к такому развитию событий, заранее предупредив о существенном сокращении клубного бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики футбольного клуба «Крылья Советов» на стадионе «Солидарность Самара Арена»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Болельщики футбольного клуба «Крылья Советов» на стадионе «Солидарность Самара Арена»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Пресс-служба «Ростеха» опубликовала пресс-релиз, в котором рассказывается об иске, поданном «входящей в контур управления» госкорпорации компанией «РТ-Капитал» к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов». Он будет рассматриваться в Московском арбитражном суде.

В иске содержится требование к клубу вернуть долг в размере 897 млн руб.

Из пресс-релиза «Ростеха» следует, что у задолженности очень давнее, еще из прошлого десятилетия, происхождение.

В нем говорится, что «Крылья Советов» «находились в затруднительной финансовой ситуации», когда обратились в «Ростех» «за кредитной помощью». «С учетом значения клуба для Самарской области» ему была оказана «необходимая поддержка на максимально комфортных условиях».

Между тем представители истца отмечают, что основной срок погашения задолженности истек еще в 2016 году. Несмотря на это, «РТ-Капитал» «последовательно предпринимал усилия для развития клуба и для его дальнейшего участия в национальных турнирах». Компания «ежегодно подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло "Крыльям Советов" продолжать выступления в чемпионате России», и «неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения».

Вице-губернатор—руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев так прокомментировал ситуацию с долгом «Крыльев Советов» структуре «Ростеха»: «Мы находимся в правовом государстве. Увидим исковое заявление, после чего сформируем нашу позицию. Пока непонятно, почему столько лет не вспоминали про этот долг».

В случае если иск будет удовлетворен, для «Крыльев Советов», и так входящих в группу команд высшего дивизиона с относительно скромными финансовыми возможностями, это будет означать достаточно неприятный удар.

По данным Российского футбольного союза и других источников, в последние годы клубный годовой бюджет лишь немного превышал отметку 2 млрд руб. В декабре 2024 года было анонсировано, что в следующем сезоне, открывающемся летом 2025 года, он должен составить 2,3 млрд руб.

Новость о претензиях «РТ-Капитала» позволила теме, связанной с «Крыльям Советов», остаться одной из самых любопытных в российском футболе. Впервые в центре внимания клуб, который на зимний перерыв отправился, занимая в российском чемпионате десятое место после 18 туров, оказался в конце прошлого года благодаря очень громким заявлениям губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева (региону принадлежит 74-процентная доля в капитале «Крыльев»).

Господин Федорищев рассказал, в частности, о якобы существующей коррупции в судейском корпусе отечественного футбола, а также дал понять, что не исключает ее и в работе некоторых агентов.

И Российский футбольный союз, и Российская премьер-лига выражали готовность провести расследование по мотивам этих высказываний, а различные силовые структуры инициировали проверку упомянутых губернатором сведений. Но до сих пор ни к каким значимым последствиям эти действия не привели.

Между тем те, кто внимательно следил за потоком разоблачений от Вячеслава Федорищева, не должны были слишком удивиться появлению свежего иска. Дело в том, что в одном из своих выступлений господин Федорищев, говоря о неэффективной, по его мнению, коммерческой стратегии «Крыльев» при предыдущем губернаторе Дмитрии Азарове, вспомнил, что «десять лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с “Ростехом”», добавив, что «наверняка там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией “Ростех Капитал” есть заем в 1 млрд руб., который пролонгируется по годам и не выплачивается».

«Правительство выделяет 2 млрд руб. в год, а клуб этот долг не погашает,— уточнил Вячеслав Федорищев, резюмировав: — У нас есть долг в 1 млрд руб., который искусственно пролонгируется на протяжении десяти лет, и мы вот это все поддерживаем». При этом он сообщил, что финансирование «Крыльев Советов» из регионального бюджета в 2025 году сократится на 800 млн руб.

Алексей Доспехов; Андрей Сазонов, Самара