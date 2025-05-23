Посол США в Турции будет спецпредставителем президента США по Сирии

Посол США в Турции Томас Баррак будет выполнять функции спецпредставителя президента США по Сирии. Об этом он сообщил 23 мая. Он отметил, что поддерживает процесс снятия санкций США с арабской республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jim Young / Reuters Фото: Jim Young / Reuters

«Прекращение санкций против Сирии не помешает реализации нашей главной цели — окончательного разгрома ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) — и даст народу Сирии шанс на лучшее будущее»,— написал господин Баррак в своем посте на X.

После смены режима в Сирии и прихода к власти Ахмеда аш-Шараа страны Запада начали ослаблять санкции, которые были наложены на Сирию во время правления президента Башара Асада. В мае президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился отменить санкции в отношении страны, после чего Минфин США начал ослаблять ограничения. 20 мая Евросоюз вслед за США объявил о решении снять с Сирии экономические санкции.

Подробности — в материале «Ъ» «Запад поможет Дамаску со стабильностью».

Анастасия Домбицкая