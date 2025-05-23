Подорвавшего железную дорогу под Рязанью Руслана Сидики приговорили к 29 годам

Второй западный окружной военный суд приговорил к 29 годам лишения свободы гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в российский перечень экстремистов и террористов), который взорвал железную дорогу в Рязанской области в 2023 году. Первые 9 лет мужчина проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Руслана Сидики Фото: из личного архива Руслана Сидики

Заседание проходило в Рязанском гарнизонном военном суде. Осужденного признали виновным в теракте, обучении терроризму и трех эпизодах незаконного изготовления взрывчатки. Он также покушался на совершение второго теракта и готовился к третьему. Все это — в составе группы.

Фигурант в ноябре 2023 года подорвал взрывчатку на железнодорожных путях в Рязанской области. Из-за этого были повреждены 300 м пути между станциями Рыбное и Блокпост, с рельс сошли 19 вагонов товарного состава, перевозившего удобрения. Ущерб от взрыва оценили в 70 млн руб. На одном из допросов мужчина рассказал о попытке атаковать военный аэродром Дягилево в июле того же года. Третий теракт также должен был произойти на железной дороге в Рязанской области.

Осужденный признал вину частично. Он отрицает, что проходил обучение за границей. Свой мотив мужчина объяснил «идейными соображениями». Защита просила суд признать Сидики (внесен в российский перечень экстремистов и террористов) военнопленным.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Удобрения пустили под откос».

Никита Черненко