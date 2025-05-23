Подрывнику железной дороги под Рязанью просят назначить 30 лет колонии

30 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 10 лет в тюрьме запрашивает гособвинение для гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в российский перечень экстремистов и террористов). Он проходит обвиняемым по делу о диверсии на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Фигурант частично признал вину, сообщает «РИА Новости».

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Мужчине инкриминируют совершение одного теракта, покушение на другой и подготовку к третьему. Также ему вменяют в вину прохождение обучения для осуществления терактов и три эпизода незаконного изготовления взрывчатки.

Расследованием занималось Главное следственное управление Следственного комитета России. По материалам дела, злоумышленник в ноябре 2023 года подорвал бомбу на железнодорожных путях между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области. В результате были повреждены 300 м железнодорожного полотна, с путей сошли 19 вагонов с удобрениями. Ущерб от взрыва оценили в 30 млн руб. Помимо этого диверсант атаковал с помощью беспилотников военную авиабазу Дягилево на западе Рязани в июле того же года.

Обвиняемый отрицает, что проходил спецподготовку за границей. В ходе расследования мужчина сказал, что действовал из «идейных соображений». Адвокат Игорь Поповский попросил суд признать Руслана Сидики (внесен в российский перечень экстремистов и террористов) военнопленным и прекратить уголовное преследование по трем эпизодам. Еще два эпизода сторона защиты хочет переквалифицировать.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Удобрения пустили под откос».

Никита Черненко