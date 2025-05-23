Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой продлил контракт с уфимским клубом

22-летний голкипер Семен Вязовой заключил новый контракт с хоккейным клубом «Салават Юлаев», сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале. Новое соглашение с вратарем рассчитано на два года, другие детали не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев»

Семен Вязовой родился в Уфе и является воспитанником местной хоккейной школы. В 2021 году был задрафтован американским клубом Seattle Kraken. Играл в фарм-клубах «Салавата Юлаева» — молодежной команде «Толпар» из Уфы и команде «Торос» из Нефтекамска.

За основную команду «Салавата Юлаева» дебютировал 28 декабря 2023 года. В регулярных матчах Континентальной хоккейной лиги провел 30 матчей, в которых пропустил 48 голов и отбил 93,4% бросков в свои ворота. Коэффициент надежности составил 1,89 пропущенных гола за матч. В плей-офф сыграл девять раз, пропустил 20 шайб и отбил 92,3% бросков. Пять матчей он закончил «на ноль».

13 мая гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов, отвечая на вопрос «Ъ-Уфа» во время пресс-конференции по итогам сезона, заявил, что на Семена Вязового претендует Seattle Kraken, обладающий правами на игрока в случае его выступления в Национальной хоккейной лиге.

16 мая КХЛ номинировала уфимского хоккеиста на приз имени Алексея Черепанова (вручается лучшему молодому игроку сезона).

Идэль Гумеров