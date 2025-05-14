Между прошлым и будущим чемпионатом

Гендиректор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов и главный тренер команды Виктор Козлов вчера встретились с журналистами и обсудили с ними итоги сезона, в котором юлаевцы добрались до бронзовых медалей Континентальной хоккейной лиги. Журналистов волновало прежде всего, останутся ли в «Салавате Юлаеве» лидеры. Наставник коллектива Виктор Козлов выразил желание продолжить руководить командой, а гендиректор наотрез отказался отвечать на вопросы о финансовом состоянии клуба и позволил себе рассуждения о философии лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов (слева) и главный тренер команды Виктор Козлов ответили на вопросы СМИ

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Гендиректор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов (слева) и главный тренер команды Виктор Козлов ответили на вопросы СМИ

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

«Сезон был неплохой. Отметим, что мы вошли в топ-4 клуба. Для нас это очень важный результат»,— начал вчерашнюю пресс-конференцию на «Уфа-Арене» генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов, подводя итоги выступлению уфимцев в розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2024/25 года (Кубок Гагарина).

Топ-менеджер клуба отметил, что команде удалось сделать то, что не удавалось в двух предыдущих сезонах — пройти первый раунд плей-офф. Кроме того, команда из Башкирии заняла второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Главный тренер команды мастеров Виктор Козлов назвал выход в полуфинал Кубка Гагарина большим достижением, но в оценке был более конкретен — «удовлетворительно». Впрочем, самую точную и, главное, последнюю оценку дал Ринат Баширов — восемь баллов из десяти. Наставник команды с ним согласился.

Не столь конкретную в цифрах, но не менее однозначную оценку выступлению «Салавата Юлаева» дал еще 5 мая Радий Хабиров (случилось это в раздевалке команды, когда был проигран последний матч сезона ярославскому «Локомотиву»): глава Башкирии предложил Виктору Козлову остаться главным тренером и в будущем сезоне. Предложение это поступило вовремя, ведь в мае истекает действующий контракт с наставником.

Неудивительно, что первый вопрос журналистов спикерам был посвящен именно будущему господина Козлова, задать его пришлось корреспонденту портала Ufa1.ru Азамату Шавлукову. Виктор Козлов заверил собравшихся, что у него есть желание продолжить работу в «Салавате», отметив, что переговоры еще ведутся. На вопросы о подготовке к новому сезону (их было большинство) пришлось отвечать и пока еще действующему главному тренеру.

Каким будет состав команды, еще не решено. Что касается завершившегося сезона, то господин Баширов признал, что юлаевцам не хватило глубины состава. «Нам нужно было соблюсти баланс между теми ресурсами, которые мы имеем, и тем составом и той молодежью, которая у нас есть»,— рассказал он. Вопрос комплектования команды начал решаться лишь вчера (после пресс-конференции, по словам Рината Баширова, должно было пройти совещание о составе), но по некоторым позициям какое-то видение есть.

Например, по словам гендиректора, ведутся переговоры о будущем вратаря Семена Вязового: контракт с ним истекает в этом месяце, на него претендует американский Seattle Kraken, выступающий в Национальной хоккейной лиге. Будут подтягиваться к «основе» игроки «Толпара» и «Тороса» (фарм-клубов «Салавата Юлаева») — некоторым из них уже удалось закрепиться в команде мастеров (например, Александру Жаровскому и Артему Горшкову). По мнению Виктора Козлова, имеет потенциал «вести за собой команду» и 39-летний капитан юлаевцев Григорий Панин.

По будущему канадского форварда Шелдона Ремпала какой-то определенности нет, но сообщения о том, что «он уже в каком-то клубе», господин Баширов назвал не соответствующими действительности. Будут ли защищать цвета юлаевцев канадцы Джошуа Ливо и Скотт Уилсон, тоже неизвестно.

Спортивный журналист Владимир Бакулин выразил обеспокоенность «многих» финансовым состоянием клуба. На этот вопрос руководитель клуба отвечать отказался, упомянув, что правительство республики помогает «Салавату Юлаеву».

Рассуждая об итогах года, гендиректор клуба вынужден был выразить собственное отношение к решению судей в третьем полуфинальном матче с «Локомотивом» (2:4), когда при счете 2:3 судьи не засчитали гол «Салавата Юлаева» из-за нарушения со стороны форварда Дениса Яна: «Такие решения, которые судьи принимают, они не идут на пользу нашему хоккею. Лига очень многое делает для привлечения болельщиков, вовлекает блогеров, кавээнщиков... Это не говорит о том, что за счет этого момента мы бы выиграли в матче, серии... Я, может быть, идеализирую где-то НХЛ, я говорил об этом — мне позиция НХЛ нравится: там все направлено, чтобы продавать билеты. У нас такой философии нет, у нас клубы финансируются не за счет билетов».

Подытожил свои рассуждения господин Баширов тем, что судьи должны исходить не из формального подхода к хоккейным правилам, а понятием справедливости. При этом он понадеялся, что дискуссия о справедливом и правильном продолжится.

Идэль Гумеров